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14 февраля 2017, 15:20 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Вадим Хафизов: Ждем, когда наладится погода, для работы над стандартами

Наставник «Сокола», Вадим Хафизов, так прокомментировал прошедший товарищеский матч с ФК «Евпатория»:

— Из-за погодных условий игра началась несколько осторожно. Сильный ветер и низкая температура давали себя знать — было довольно неприятно. Знали, что «Евпатория» — клуб приличного уровня. И первый тайм прошел в равной борьбе с владением мячом 45 на 55 в пользу хозяев. У нас было несколько хороших атак, хорошо сыграл Дудолев. У соперника был один полумомент, когда несогласованно сыграла наша оборона и Федоров покинул ворота, но все обошлось.

Во втором тайме сделали замену, Дергачев вышел достаточно активно. Могли забить ни один и не два раза — Дергачев с 2-х метров пробил выше и не прошла передача на Галыша, где он мог забивать в пустые ворота. Повторюсь погода наложила свой отпечаток на поединок — мяч сдувало при передачах верхом. Отмечу Романенко — он хорошо убежал в контратаку, обыграл вратаря и забил. В целом второй тайм сыграли интереснее. Хороший матч, квалифицированный соперник и местные болельщики собрались поддержать свою команду.

Вечером провели восстановительную тренировку. Сейчас мы работаем не для победы в турнире, а для подготовки к весенней стадии первенства. Уже играем не по тайму, как на первом сборе, а составом более-менее приближенным к боевому. Следующая игра у нас с лидером Премьер-лиги Крыма — «Крымтеплицей». Неплохо было бы сыграть успешно, но не ставим это во главу угла. Работаем в двухразовом режиме. И ждем, когда наладится погода, для работы над стандартами.

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