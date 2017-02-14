Вадим Хафизов: Ждем, когда наладится погода, для работы над стандартами
Наставник «Сокола», Вадим Хафизов, так прокомментировал прошедший товарищеский матч с ФК «Евпатория»:
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Во втором тайме сделали замену, Дергачев вышел достаточно активно. Могли забить ни один и не два раза — Дергачев с 2-х метров пробил выше и не прошла передача на Галыша, где он мог забивать в пустые ворота. Повторюсь погода наложила свой отпечаток на поединок — мяч сдувало при передачах верхом. Отмечу Романенко — он хорошо убежал в контратаку, обыграл вратаря и забил. В целом второй тайм сыграли интереснее. Хороший матч, квалифицированный соперник и местные болельщики собрались поддержать свою команду.
Вечером провели восстановительную тренировку. Сейчас мы работаем не для победы в турнире, а для подготовки к весенней стадии первенства. Уже играем не по тайму, как на первом сборе, а составом
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