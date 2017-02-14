Вадим Хафизов: Ждем, когда наладится погода, для работы над стандартами

— Из-за погодных условий игра началась несколько осторожно. Сильный ветер и низкая температура давали себя знать — было довольно неприятно. Знали, что «Евпатория» — клуб приличного уровня. И первый тайм прошел в равной борьбе с владением мячом 45 на 55 в пользу хозяев. У нас было несколько хороших атак, хорошо сыграл Дудолев. У соперника был один полумомент, когда несогласованно сыграла наша оборона и Федоров покинул ворота, но все обошлось.

Во втором тайме сделали замену, Дергачев вышел достаточно активно. Могли забить ни один и не два раза — Дергачев с 2-х метров пробил выше и не прошла передача на Галыша, где он мог забивать в пустые ворота. Повторюсь погода наложила свой отпечаток на поединок — мяч сдувало при передачах верхом. Отмечу Романенко — он хорошо убежал в контратаку, обыграл вратаря и забил. В целом второй тайм сыграли интереснее. Хороший матч, квалифицированный соперник и местные болельщики собрались поддержать свою команду.