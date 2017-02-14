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14 февраля 2017, 14:05 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

L’Equipe: Бывший футболист «Кубани» Сиссе может быть причастен к шантажу Вальбуэна

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и российской «Кубани» Джибриль Сиссе может быть причастен к шантажу бывшего полузащитника российского «Динамо» Матье Вальбуэна. Об этом сообщает газета L’Equipe.

О том какую роль в скандале сыграл 35-летний бывший футболист не сообщается. Увеличить
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О том, какую роль в скандале сыграл 35-летний бывший футболист, не сообщается.

Скандал с участием ведущих футболистов французской сборной разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи частного содержания.

В начале ноября в поле зрения правоохранительных органов попал партнер Вальбуэна по сборной, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, который был в итоге задержан французской полицией. В декабре прошлого года нападающий из-за причастности к делу о шантаже был исключен из состава сборной Франции, однако 11 марта с Бензема был снят запрет на общение с Вальбуэна, поэтому с юридической точки зрения у него нет никаких препятствий для того, чтобы выступать в составе сборной.

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