L’Equipe: Бывший футболист «Кубани» Сиссе может быть причастен к шантажу Вальбуэна

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О том, какую роль в скандале сыграл 35-летний бывший футболист, не сообщается.

Скандал с участием ведущих футболистов французской сборной разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи частного содержания.