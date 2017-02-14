L’Equipe: Бывший футболист «Кубани» Сиссе может быть причастен к шантажу Вальбуэна
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и российской «Кубани» Джибриль Сиссе может быть причастен к шантажу бывшего полузащитника российского «Динамо» Матье Вальбуэна. Об этом сообщает газета L’Equipe.
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О том, какую роль в скандале сыграл 35-летний бывший футболист, не сообщается.
Скандал с участием ведущих футболистов французской сборной разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи частного содержания.
В начале ноября в поле зрения правоохранительных органов попал партнер Вальбуэна по сборной, нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, который был в итоге задержан французской полицией. В декабре прошлого года нападающий
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