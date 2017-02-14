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14 февраля 2017, 15:20 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Владислав Радимов: Широков, иди и вкалывай на благо отечественного футбола

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в Instagram фотографию с экс-полузащитниками Романом Широковым и Евгением Алдониным, которые сейчас работают в Общероссийском профсоюзе футболистов.

— Эти двое, кто не я, — шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни! Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: «Лучше б дома сидел». Иди и вкалывай на благо отечественного футбола.

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