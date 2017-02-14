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14 февраля 2017, 15:19 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Тосно» сыграет три контрольных матча на сборе в Турции

«Тосно» назвал своих соперников по товарищеским матчам на третьем тренировочном сборе, который начнется в Турции 15 февраля.

17 февраля подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с «Ордабасы» из Казахстана. Через три дня «Тосно» сыграет с «Крыльями Советов», а 23 февраля клуб из Ленинградской области встретится с минским «Динамо».

Напомним, предыдущие два сбора футболисты «Тосно» проводили также в Турции. Третий сбор станет последним для команды перед матчем ¼ финала Кубка России против «Локомотива». Игра состоится 1 марта в Москве.

В первенстве ФНЛ «Тосно» занимает второе место, имея в активе 49 очков после 24 туров.

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