Андрей Гордеев: Игрокам СКА не хватает остроты в атаке

— Андрей Львович, «СКА-Хабаровск» стартовал в очередном розыгрыше Кубка ФНЛ с поражения от «Тюмени». Некоторые из нас смотрели трансляцию встречи и успели составить своё мнение об игре. А вот Вы, как тренер, можете оценить действия своих подопечных в прошедшем поединке?

— Не хотелось бы делать далеко идущих выводов по первой игре, так же, как и посыпать голову пеплом по поводу случившегося. В целом, если не принимать во внимание счёт на табло, действиями своих игроков я остался удовлетворён. В плане организации наших действий, в плане ведения единоборств, ведения самой игры у меня особых претензий нет. В принципе, я вижу, что ребята очень стараются и явно стремятся демонстрировать всё то, о чём мы с ними договаривались. И это, считаю — главное.

Конечно, не хватает остроты в атаке, не хватает своевременности, что ли… Однако, всё это должно прийти. И самое главное, чтобы эти вот, прямо скажем, неудачные игры, отсутствие желаемого результата не ослабляли наш дух, не подкашивали нашу веру. Это очень важно понимать. Мы движемся в том направлении, которое мы выбрали, к той игре, которую мы пытаемся воспроизвести, к которой мы стремимся приблизиться, которую нарабатываем и тренируем.

Переходный процесс — это всегда сложно. Новые видения, новые требования, предъявляемые к игрокам. Ребята стараются, я это вижу, и потому по самоотдаче, по отношению к работе у меня к ним претензий нет. К качеству… Да, к качеству есть претензии. Да, были достаточно серьёзные нагрузки, они и сейчас продолжаются — ребята играют практически девяносто минут, большинство — без замен, что тоже очень важно, и при этом полностью выдерживают ритм, который предлагает им соперник. Вообще в плане двигательной активности мы сейчас заметно превосходим своих оппонентов. Другое дело — результат. Не всё удаётся сделать так, как бы нам хотелось, в частности — должным образом проводить наши атакующие действия. Игроки стараются это делать, но не всегда у них получается.

То же и с пропущёнными нами голами — у наших ворот практически нет опасных моментов, и, тем не менее, нам залетают такие мячи, которые можно не кривя душой назвать нелогичными. Ну, сами посудите: два удара за игру — два гола. Причём, перед этим у нас ведь был целый ряд неплохих комбинаций, когда мы переходили из обороны к атаке, но забить своё не смогли. Но пусть это лучше происходит на сборах, в играх же чемпионата, я уверен, мы сумеем нивелировать все озвученные нами недостатки. Будем над этим ещё и ещё упорно работать.

— Вы считаете, что товарищеские игры, проводимые на межсезонных сборах, не могут полностью отражать то истинное состояние команды на данном этапе, и потому рассматривать их слишком серьёзно не стоит?

— Вы знаете, любая игра отражает состояние команды на сегодняшний момент. Независимо от того, товарищеская она или официальная. В самом начале мы договорились с ребятами, что не будем делить предстоящие матчи по такому принципу. Не будет у нас деления на важные и «проходные», официальные и неофициальные. В каждой игре любой спортсмен думает лишь о том, чтобы победить. Другое дело, что по ряду причин это может получаться, а может — не получиться… Ведь на противоположной стороне тоже находится спортсмен, который так же хочет победить.

Конечно, мы хотим удачно выступить в турнире, хотя перед нами вовсе нет глобальной задачи — выиграть кубок в обязательном порядке. Но внутренне, подспудно — эта цель всегда присутствует. Она есть всегда, в каждом конкретном матче. Без этого нельзя выходить на поле. Поэтому, любой результат — он всегда важен, безусловно. Другое дело, что сейчас мы говорим о причинах — почему на данный момент у команды нет того результата, который бы всем нам хотелось видеть.

— Как известно, на днях мы подписали контракт с двумя новыми игроками — Артуром Рыловым и Максимом Астафьевым. Дайте, пожалуйста, краткую характеристику каждому «новобранцу».

— Действительно, у нас резко ощущался дефицит крайних полузащитников… В этой связи я крайне надеюсь на наших молодых ребят — Плётина, и ещё более молодого Дьяченко. Но задачи, стоящие на данный момент перед нами — большие, амбициозные, поэтому потери во времени, когда можно дать попробовать проявить себя молодому игроку, как правило, бывают чреваты. Поэтому я решил пригласить в команду Максима Астафьева, с которым я работал в «Сибири». По духу это очень сильный футболист, настоящий лидер. Обладает очень хорошей скоростью, а самое главное — весьма эффективен в своих действиях. У него всегда высокие показатели по забитым мячам, очень хорош он и как ассистент, причём, так было во всех командах, в которых играл Максим. Для нас сейчас это — очень серьёзное, я бы сказал — добротное приобретение, хороший помощник нам во всех наших начинаниях.

— И в паспорт, при этом, судя по всему, Вы вовсе заглядывать не собираетесь…

— Знаете, я вообще никогда этого не делаю. Я знаю, что Макс будет в хорошей форме. Правда, совсем недавно у него было небольшое повреждение, связанное с коленом. Он сделал операцию, сейчас восстанавливается, и я думаю, что к концу сборов он уже сможет нам помочь. В оставшихся играх, ну, и, разумеется, в официальных встречах.

Что касается Артура Рылова, то это игрок несколько другого плана — он обладает очень хорошим качеством — умением выполнять точные передачи, неплохо исполняет стандартные положения, тоже забивает немало мячей… Одним словом, они оба — фланговые игроки, которые могут и забить, и отдать, что всегда является большим подспорьем для команды. Теперь у нас должна появиться хорошая конкуренция на флангах, за место в основном составе. Это даст нам возможность должной ротации как раз на этих позициях. Понятно, что Никифорову будет сложно провести все игры на одинаково высоком уровне — у нас очень плотный график, есть несколько игр, которые мы проводим через три дня на четвёртый. С нашими перелётами, как понимаете, это чрезвычайно сложно. Поэтому, я считаю, в данной ситуации, при грамотном использовании ротации состава, при должном отношении игроков к своим обязанностям, всем найдётся место в основном составе и будет предоставлена возможность проявить себя. И, тем не менее, позволю себе повторить — основные надежды я связываю с нашей молодёжью, которая усиленно работает сейчас. Ребята заметно подтянулись — тот же Вася Плётин, который последнее время не имел достаточной игровой практики, и ему необходимо какое-то время, чтобы вновь почувствовать себя, вернуть утраченную былую уверенность. Ну, а то, что у него достаточно мастерство, есть необходимые бойцовские качества, то, что он умеет играть — в этом у меня лично нет ни малейшего сомнения….

— Какие позиции, по Вашему мнению, требуют сегодня дополнительного усиления? Линия атаки в последних матчах выглядит, мягко говоря, недостаточно неубедительно. Есть ли, на Ваш взгляд, кандидаты из числа форвардов на место в нападении нашей команды?

— У нас в команде, как мне кажется, довольно внушительная линия атаки, есть в составе и игроки, умеющие забивать, способные взять на себя ответственность завершающего удара. Например, такие, как, например, Казанков, или Корян, который способен ярко проявить себя на острие атаки. Не совсем, скажу, удовлетворён я действиями Кобялко в последних играх, потому что мне хотелось бы видеть от него больше конкретики и более уверенных действий, именно как от форварда… Однако, он работает, он набирает форму и, уверен, ещё прибавит и, возможно, выйдет на свой прежний, присущий ему уровень. Впрочем, это сможет показать только время.

Безусловно, просматриваем мы и возможных кандидатов, однако, должен заметить, что здесь всё не так просто. Нелегко сегодня найти нападающего, который действительно смог бы реально пригодиться команде, сумел бы составить достойную конкуренцию уже имеющимся у нас игрокам. Просматриваем мы и иностранцев, приглядываемся к отечественным форвардам, однако при нынешнем дефиците классных игроков подобрать действительно достойную кандидатуру это — та ещё задача… Есть определённые кандидаты, но, знаете, как часто бывает — вот этот вроде раньше выглядел неплохо, но давно серьёзно не играл. Либо — наоборот: вроде перспективный нападающий, но только начинает, опыта настоящей турнирной борьбы — кот наплакал… А результат, как Вы понимаете, нужен сейчас, и угадать, «попасть в игрока», удовлетворяющего нашим требованиям и отвечающего нашим возможностям — решить эту задачу сегодня весьма и весьма непросто. И, тем не менее, селекционная работа продолжается, и мы не перестаём надеяться на скорый и, по футбольным меркам, весомый «улов».