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14 февраля 2017, 11:15 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Сибирь» отправилась на третий сбор

Сегодня футболисты «Сибири» отправились в Турцию на третий учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.

По ходу сбора «Сибирь» проведёт три контрольных матча, а 26 февраля «Сибирь» из Турции вылетит в Казань, где состоится матч ¼ финала Кубка России «Рубин» — «Сибирь».

На третьем сборе «Сибирь» будет работать в следующем составе:

Вратари: Максим Киселев, Илья Трунин, Николай Цыган;.

Защитники: Руслан Магаль, Томаш Выходил, Максим Плопа, Вячеслав Ларенц, Евгений Качан, Михаил Мищенко;.

Полузащитники: Владимир Азаров, Гуджа Рухаиа, Алексей Кувшинов, Алексей Гладышев, Александр Макаренко, Евгений Чеботару, Никита Безлихотнов, Максим Андреев, Артём Коржунов, Антон Кощеев;.

Нападающие: Роман Беляев, Максим Вотинов, Алексей Михеев.

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