«Сибирь» отправилась на третий сбор

По ходу сбора «Сибирь» проведёт три контрольных матча, а 26 февраля «Сибирь» из Турции вылетит в Казань, где состоится матч ¼ финала Кубка России «Рубин» — «Сибирь».

На третьем сборе «Сибирь» будет работать в следующем составе:

Вратари: Максим Киселев, Илья Трунин, Николай Цыган;.

Защитники: Руслан Магаль, Томаш Выходил, Максим Плопа, Вячеслав Ларенц, Евгений Качан, Михаил Мищенко;.

Полузащитники: Владимир Азаров, Гуджа Рухаиа, Алексей Кувшинов, Алексей Гладышев, Александр Макаренко, Евгений Чеботару, Никита Безлихотнов, Максим Андреев, Артём Коржунов, Антон Кощеев;.

Нападающие: Роман Беляев, Максим Вотинов, Алексей Михеев.