«Сибирь» отправилась на третий сбор
Сегодня футболисты «Сибири» отправились в Турцию на третий
учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.
По ходу сбора «Сибирь» проведёт три контрольных матча, а 26 февраля «Сибирь» из Турции вылетит в Казань, где состоится матч ¼ финала Кубка России «Рубин» — «Сибирь».
На третьем сборе «Сибирь» будет работать в следующем составе:
Вратари: Максим Киселев, Илья Трунин, Николай Цыган;.
Защитники: Руслан Магаль, Томаш Выходил, Максим Плопа, Вячеслав Ларенц, Евгений Качан, Михаил Мищенко;.
Полузащитники: Владимир Азаров, Гуджа Рухаиа, Алексей Кувшинов, Алексей Гладышев, Александр Макаренко, Евгений Чеботару, Никита Безлихотнов, Максим Андреев, Артём Коржунов, Антон Кощеев;.
Нападающие: Роман Беляев, Максим Вотинов, Алексей Михеев.
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