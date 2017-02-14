СКА без Григоряна и «Мордовия» с Черышевым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«СКА-ХАБАРОВСК»

Хабаровск.

Полное название (организационно-правовая форма): Ассоциация «ФК “СКА-Хабаровск”».

Клуб основан: в 1946 году.

Стадион: «Стадион имени В. И. Ленина» (вместимость — 15 200 зрителей).

Прозвища: «армейцы».

Основная форма: футболки — красные, трусы — красные, гетры — красные.

Лучший результат в чемпионате России: 4-е место в ФНЛ (сезон-2012/13).

«СКА-Хабаровск» в Фонбет — Кубках ФНЛ

2012 год. Не играла

2013 год. 6-е место (+0=3−1, мячи 2:3)

2014 год. 8-е место (+0=1−3, мячи 0:4)

2015 год. 6-е место (+2=1−2, мячи 9:9)

2016 год. 15-е место (+1=0−3, мячи 5:3).

Матчей: 17

Побед: 3

Ничьих: 5

Поражений: 7 (2 — по пенальти)

Забитых мячей: 16

Пропущенных мячей: 18

Самая крупная победа: 4:0 над «Чертаново» в 2016 году

Самое крупное поражение: 0:3 от «Шинника» в 2015 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 3-е место (24 матча, +11=8−8, мячи 31:20)

Лучший бомбардир: Руслан Корян — 7 мячей.

Перед стартом сезона в составе «СКА-Хабаровск» произошли приличные изменения, от которых команда усилилась, а наставник хабаровчан Александр Григорян славился своим здоровым футбольным авантюризмом. Так что от дальневосточников ждали сюрпризов и эти ожидания оправдались. Начала, правда, хабаровская команда очень слабо и после пяти матчей замыкала (!) турнирную таблицу. Однако затем работа наставника дала себя знать, и к зимнему перерыву «СКА-Хабаровск» подошел в роли одного из главных претендентов на участие в стыковых поединках. А вот, как проявят себя «армейцы» в весенней части сезона, большой вопрос. Ведь Александр Григорян ушел на повышение в клуб РФПЛ «Анжи». Работать же со «СКА-Хабаровск» теперь будет другой специалист — Андрей Гордеев.

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «СКА-Хабаровск» в осенней части сезона:

— Команда умеет обороняться, причем против соперников с разным стилем, использующих разные схемы. Ее защитники имеют высокую тактическую образованность. Не случайно и спартаковец Каррера, и рубиновец Грасия после кубковых матчей сказали, что так и премьер-лиге обороняться не все могут. Хотелось бы, чтобы команда и в атаке также прибавила.

Андрей ГОРДЕЕВ, новый главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Стоит задача побеждать в каждом матче. А глобально — чтобы клуб становился более амбициозным, структурированным. Я вижу огонь в глазах игроков и руководства, поэтому и не сомневаюсь, что мы будем двигаться вперед. Это всегда прекрасно и привлекательно, когда люди чувствуют в себе силы решать серьезные задачи.

«ТЮМЕНЬ»

Тюмень.

Полное название (организационно-правовая форма): Государственно Автономное Учреждение Тюменской области ФК «Тюмень».

Клуб основан: в 1961 году.

Стадион: «Геолог» (вместимость — 13 057 зрителей).

Прозвища: «сибиряки», черно-белые.

Основная форма: футболки — белые, трусы — черные, гетры — белые.

Лучший результат в чемпионате России: 12-е место в высшей лиге (1994 год).

«Тюмень» в Фонбет — Кубках ФНЛ

2012 год. Не играла

2013 год. Не играла

2014 год. Не играла

2015 год. 3-е место (+2=2−1, мячи 4:6)

2016 год. 8-е место (+1=0−3, мячи 6:5).

Матчей: 9

Побед: 3 (1 — по пенальти)

Ничьих: 2

Поражений: 4 (1 — по пенальти)

Забитых мячей: 10

Пропущенных мячей: 11

Самая крупная победа: 5:1 над «Спартаком-2» в 2016 году

Самое крупное поражение: 0:3 от «Волгаря» в 2015 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 12-е место (23 матча, +8=7−8, мячи 26:27)

Лучший бомбардир: Хасан Мамтов — 12 мячей.

По ходу осенней части сезона «Тюмень» зарекомендовала себя одной из самых непредсказуемых команд лиги. Она могла потерять очки на ровном месте и тут же взять их там, где вроде бы брать не должна. Ну и, конечно, на выступлениях команды Александра Ивченко сказалось то обстоятельство, что часть домашних матчей она была вынуждена провести на нейтральном поле в Челябинске. После трех туров сибиряки оказались на дне таблицы, но затем выбрались в ее середину и балансировали в промежутке между 9-м и 12-ми местами.

Александр ИВЧЕНКО, главный тренер «Тюмени»:

— 14 стартовых туров мы играли в гостях и на нейтральном поле, потому что на нашем стадионе перестилали газон, поэтому провели такую серию тяжелых выездных игр. Так что, надеюсь, еще поправим свое турнирное положение.

«МОРДОВИЯ»

Саранск.

Полное название (организационно-правовая форма): Некоммерческое Партнерство «Футбольный клуб «Мордовия».

Клуб основан: 2 мая 1961 года.

Стадион: «Старт» (вместимость — 11 613 зрителей).

Прозвища: «бордовые лисы».

Основная форма: футболки — бордовые, трусы — бордовые, гетры — бордовые.

Лучший результат в чемпионате России: 8-е место в премьер-лиге (сезон-2014/15).

«Мордовия» в Фонбет — Кубках ФНЛ

2012 год. 8-е место (+0=1−3, мячи 0:6)

2013 год. Не играла

2014 год. 5-е место (+2=2−2, мячи 4:2)

2015 год. Не играла

2016 год. Не играла.

Матчей: 8

Побед: 2 (1 — по пенальти)

Ничьих: 3

Поражений: 5

Забитых мячей: 4

Пропущенных мячей: 8

Самая крупная победа: 2:0 над «Уфой» в 2014 году

Самое крупное поражение: 0:3 от «Динамо» Брянск в 2014 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 18-е место (24 матча, +6=4−14, мячи 24:36)

Лучший бомбардир: Артур Саркисов — 5 мячей (зимой перешел в «Енисей»).

Выступавшей в прошлом сезоне в РФПЛ «Мордовии» предсказывали нахождение в верхней части таблицы и борьбу за место в первой четверке, хотя конкретную задачу по возвращению в элитный дивизион российского футбола перед ней никто не ставил. Однако, обновив состав почти на 100 процентов, имея очень качественный по меркам ФНЛ подбор исполнителей, саранчане умудрились осесть в зоне вылета. В ноябре команда вообще не набрала ни одного очка, потерпев пять поражений в пяти матчах. Так что ее отставание от спасительного 15-го места теперь составляет пять очков. И, честно говоря, за судьбу «Мордовии» становится немного тревожно. Ведь формально до второго дивизиона ей рукой подать.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер «Мордовии»:

— После каждого поражения мы ищем какие-то оправдания своей неудачной игре. Вроде бы моменты создаем, но очень редко их реализовываем и пропускаем со стандартов или из-за грубых ошибок. Нет концентрации, хотя тренируем это. Вроде большинство игр ровные, но не можем забить. А выигрывает только тот, кто забивает. Наша цель — создать команду, с которой в следующем году можно решать серьезные задачи. Но, конечно же, текущее место нас не устраивает.

«ДИНАМО СПб»

Санкт-Петербург.

Полное название (организационно-правовая форма): Общество с Ограниченной Ответственностью «Футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург».

Клуб основан: в 1922 году (в период с 2004 по 2006 годы и с 2011 по 2012 годы был расформирован, но затем возрожден).

Стадион: ТСК «Петровский» (вместимость — 3033 зрителя).

Прозвища: бело-голубые.

Основная форма: футболки — синие, трусы — белые, гетры — синие.

Лучший результат в чемпионате России: 5-е место в первом дивизионе (2003 год).

«Динамо СПБ» в Фонбет — Кубках ФНЛ

Не играло.

Выступление в сезоне-2016/17

ПФЛ. Зона «Запад». 1-е место (16 матчей, +12=3−1, мячи 35:11)

Лучший бомбардир: Максим Рогов — 10 мячей.

В очередной раз возрожденное питерское «Динамо» на зимний перерыв в первенстве ПФЛ ушло лидером зоны «Запад» и опережает ближайшего преследователя на 7 очков. Задача у команды предельно ясная — выйти в ФНЛ. И шансы питерцев выполнить ее очень высокие.

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер «Динамо СПб»:

— Первую часть чемпионата по пятибалльной шкале оценил бы на четверку. У нас задача — выйти в ФНЛ, да создали 7-очковый задел, но отрыв мог быть еще больше. Из-за этого остался небольшой осадок. В целом прошли уверенно эту часть сезона. Были боевые игры, были поучительные, в каких-то выложились до конца, где-то — нет, а где-то и вовсе я просчитался. Нет, пятерку поставить точно не могу… Ну, а Кубок ФНЛ мы рассматриваем в первую очередь в качестве ознакомления с нашими будущими соперниками, в случае выхода в первую лигу. Нужно понять, какой там уровень, готовы ли мы на него выйти. Кубок ФНЛ должен принести нам большую пользу.

Шестой розыгрыш Кубка ФНЛ пройдет на Кипре с 11 по 24 февраля. Все матчи, кроме финального, состоятся на трех стадионах в двух городах — Ларнаке и Ахне. Финал пройдет в Лимасоле. Второй год подряд генеральным партнером Кубка ФНЛ выступает компания «ФОНБЕТ».