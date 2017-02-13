Ильнур Альшин: В «Тосно» я хочу расти как футболист
Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин рассказал о своем новом клубе и о впечатлениях от первой встречи с Дмитрием Парфеновым.
— Что вас мотивировало перейти из «Факела», в котором вы провели почти четыре года? Команда так хорошо начала сезон, но потом сбавила обороты…
— Я б не сказал, что «Факел» сильно сбавил. В прошлом сезоне мы уже с этим сталкивались, когда по осени у команды был спад. Не знаю, почему второй год так получается.
Если говорить о моем новом клубе, то с «Тосно» я хочу расти как футболист и подняться вместе с командой выше. Конкуренция тут высокая, но это дает возможность прогрессировать, что только на пользу футболисту.
— Вам не хватило нескольких игр за «Факел» до рекорда в сто матчей. Вы даже сказали, что, возможно,
— В жизни все может быть, так что загадывать не буду. С руководством «Факела» у меня остались хорошие отношения. У команды есть шансы выйти в
— Какими были ваши впечатления от первой встречи с Парфеновым?
— Только положительные впечатления. Видно, что Парфенов — грамотный специалист. Дмитрий Владимирович на первой же тренировке сказал нам, что
— Разговаривали уже с Дмитрием Владимировичем один на один? Поняли его требования к вам?
— Да, общались. Он объяснил мне, что хочет видеть от крайнего полузащитника и как мне следует действовать. В зависимости от установки, будь то выстраивание атаки через контроль мяча или игра на нападающего, есть свои требования к моей позиции. Но
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