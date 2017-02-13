Ильнур Альшин: В «Тосно» я хочу расти как футболист

— Что вас мотивировало перейти из «Факела», в котором вы провели почти четыре года? Команда так хорошо начала сезон, но потом сбавила обороты…

— Я б не сказал, что «Факел» сильно сбавил. В прошлом сезоне мы уже с этим сталкивались, когда по осени у команды был спад. Не знаю, почему второй год так получается.

Если говорить о моем новом клубе, то с «Тосно» я хочу расти как футболист и подняться вместе с командой выше. Конкуренция тут высокая, но это дает возможность прогрессировать, что только на пользу футболисту.

— Вам не хватило нескольких игр за «Факел» до рекорда в сто матчей. Вы даже сказали, что, возможно, когда-нибудь вернетесь в Воронеж, чтобы перешагнуть этот рубеж.

— В жизни все может быть, так что загадывать не буду. С руководством «Факела» у меня остались хорошие отношения. У команды есть шансы выйти в премьер-лигу. Воронеж — футбольный город. Команда никогда не оставалась без поддержки. Буду переживать за ребят из «Факела», но сейчас я игрок «Тосно», и все мои мысли тут.

— Какими были ваши впечатления от первой встречи с Парфеновым?

— Только положительные впечатления. Видно, что Парфенов — грамотный специалист. Дмитрий Владимирович на первой же тренировке сказал нам, что чего-то добиться мы можем только единым коллективом, поэтому никто из игроков не должен тянуть на себя одеяло.

— Разговаривали уже с Дмитрием Владимировичем один на один? Поняли его требования к вам?