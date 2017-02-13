Кто кого: Тихонов vs Радимов vs Биджиев vs Тарханов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ЕНИСЕЙ»

Красноярск.

Полное название (организационно-правовая форма): Спортивное Краевое Государственное Автономное Учреждение «Футбольный клуб «Енисей» (СКГАУ ФК «Енисей»).

Клуб основан: в 1937 году.

Стадион: «Центральный» (вместимость — 22 500 зрителей).

Прозвища: «львы», красно-синие.

Основная форма: футболки — вертикальная полоса синяя и вертикальная полоса красная, трусы — синие, гетры — синие.

Лучший результат в чемпионате России: 8-е место в ФНЛ (сезон-2014/15).

«Енисей» в Кубках ФНЛ

2012 год. Не играл

2013 год. Не играл

2014 год. Не играл

2015 год. 10-е место (+2=1−2, мячи 5:5)

2016 год. 11-е место (+2=0−2, мячи 5:6).

Матчей: 9

Побед: 4 (1 — по пенальти)

Ничьих: 1

Поражений: 4 (1 — по пенальти)

Забитых мячей: 10

Пропущенных мячей: 11

Самая крупная победа: 2:0 над «Сахалином» в 2015 году

Самое крупное поражение: 0:3 от «Крыльев Советов» в 2015 году

Самый результативный матч: 6:0 с «Аланией» в 2012 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 4-е место (24 матча, +11=4−9, мячи 30:26)

Лучший бомбардир: Андрей Козлов — 5 мячей.

В осенней части первенства ФНЛ «Енисей» стал «темной лошадкой», сумевшей прийти к промежуточному финишу в роли одного из вероятных участников стыковых матчей за путевки в премьер-лигу. Месяца два наставник команды Андрей Тихонов потратил на становление коллектива: после шести туров красноярцы были в таблице 18-ми, но затем потихонечку, планомерно, не привлекая особого внимания, принялись подниматься вверх и добрались до четвертого места. Как говорил герой одной классической кинокомедии, без шума и пыли. Переломным для «Енисея» стал победный результат гостевого матча с одним из лидеров «Тосно», зафиксированный в 9-м туре, когда красноярцы поняли, что представляют собой силу, с которой нужно считаться даже фаворитам.

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Енисея»:

— У нас новая команда, по большому счету она только построилась. Чтобы ставить огромные задачи, для этого надо иметь соответствующий бюджет и футболистов, как у «Динамо», «Тосно», то есть из премьер-лиги. У нас нормальный бюджет и отличный коллектив — и это проявляется. Но есть нестабильность.

«ЗЕНИТ-2»

Санкт-Петербург.

Полное название (организационно-правовая форма): Закрытое Акционерное Общество «Футбольный клуб «Зенит».

Клуб основан: в 2013 году.

Стадион: МСА стадиона «Петровский» (вместимость — 3015 зрителей).

Прозвища: сине-бело-голубые, зенитчики.

Основная форма: футболки — голубые, трусы — голубые, гетры — голубые.

Лучший результат в чемпионате России: 13-е место в ФНЛ (сезон-2015/16).

«Зенит-2» в Кубках ФНЛ

2012 год. Не играл

2013 год. Не играл

2014 год. Не играл

2015 год. Не играл

2016 год. 6-е место (+2=0−2, мячи 3:4).

Матчей: 4

Побед: 2

Ничьих: 0

Поражений: 2 (1 — по пенальти)

Забитых мячей: 7

Пропущенных мячей: 7

Самая крупная победа: 2:0 над «Томью» в 2016 году

Самое крупное поражение: 1:4 от «Факела» в 2016 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 11-е место (24 матча, +7=11−6, мячи 26:26)

Лучший бомбардир: Алексей Гасилин — 8 мячей.

«Зенит-2» стартовал в первенстве ФНЛ весьма резво. В итоге матч пятого тура «Зенит-2» — «Динамо» совершенно неожиданно превратился в поединок второй и первой команд таблицы. Однако затем питерцы принялись медленно сползать вниз и к зимнему перерыву оказались на 11-м месте.

Владислав РАДИМОВ, главный тренер «Зенита-2»:

— Результат нашей команде в первенстве ФНЛ нужен, мы не должны вылететь во второй дивизион. Мы довольны тем количеством очков, которые набрали. Если в прошлом году к этому моменту у нас было 25 очков, то в этом — 32. Мы опробовали несколько схем, и ребята хорошо это воспринимали. Мы не летели, как в прошлом году, с шашками наголо. Могу отметить, что и тренерский штаб стал умнее, и ребятам во многом удавалось показывать тот футбол, который мы хотели видеть. К сожалению, большинству игроков не хватает мастерства для игры на уровне ФНЛ. Если говорить объективно, многим нужно очень хорошо работать даже для того, чтобы соответствовать этому уровню. Если они хотят из этой команды попадать в премьер-лигу.

«СПАРТАК»

Нальчик.

Полное название (организационно-правовая форма): Государственное Автономное Учреждение «Профессиональный футбольный клуб “Спартак-Нальчик”».

Клуб основан:

Стадион: «Спартак» (вместимость — 14 400 зрителей).

Прозвища: красно-белые, джигиты, южане.

Основная форма: футболки — красные, трусы — белые, гетры — красные.

Лучший результат в чемпионате России: 6-е место в премьер-лиге (2010 год).

«Спартак» Нч в Кубках ФНЛ

2012 год. Не играл

2013 год. 4-е место (+1=1−2, мячи 2:3)

2014 год. Не играл

2015 год. Не играл

2016 год. Не играл.

Матчей: 4

Побед: 1

Ничьих: 1

Поражений: 2

Забитых мячей: 2

Пропущенных мячей: 3

Самая крупная победа: 1:0 над «Ротором» в 2013 году

Самое крупное поражение: 1:2 от «Балтики» в 2013 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 15-е место (23 матча, +6=9−8, мячи 18:20)

Лучший бомбардир: Магомед Гугуев — 4 мяча.

По ходу сезона нальчане поднимались на 10-е место и опускались на 18-е. Они, как и предсказывалось до старта первенства ФНЛ, борются за выживание, но отнюдь не выглядят обреченными. Шансы продлить подписку в лиге у них такие же, как еще у пяти-шести клубов.

Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер «Спартака» Нч:

— При таком графике, учитывая травмы и болезни, нужна глубина скамейки, а мы с сентября были вынуждены обходиться 15−16 футболистами, привлекая для тренировочного процесса дублеров. В тех условиях, в которых мы находились, считаю, осенью выступили удовлетворительно, хотя очков и недобрали. В будущем смотрим с оптимизмом.

«УРАЛ»

Екатеринбург.

Полное название (организационно-правовая форма): Открытое акционерное Общество «Футбольный клуб «Урал».

Клуб основан: 1 сентября 1930 года.

Стадион: «СКБ-Банк Арена» (вместимость — 10 000 зрителей).

Прозвища: шмели, уральцы, оранжево-черные.

Основная форма: футболки — оранжевые с черными вставками, трусы — оранжевые, гетры — оранжевые.

Лучший результат в чемпионате России: 8-е место в высшей лиге (1993 и 1995 годы).

«Урал» в Кубках ФНЛ

2012 год. 1-е место (+2=2−0, мячи 5:1)

2013 год. 1-е место (+3=1−0, мячи 8:3)

2014 год. Не играл

2015 год. Не играл

2016 год. Не играл.

Матчей: 8

Побед: 5

Ничьих: 3

Поражений: 0

Забитых мячей: 13

Пропущенных мячей: 4

Самая крупная победа: 3:0 над «Динамо» Бр в 2012 году

Самое крупное поражение: нет.

Выступление в сезоне-2016/17

РФПЛ. 13-е место (17 матчей, +3=5−9, мячи 11:25)

Лучший бомбардир: Роман Павлюченко — 3 мяча.

«Урал» дважды участвовал в розыгрыше Кубка ФНЛ и оба раза становился победителем турнира — первого и второго. Затем «шмели» поднялись в премьер-лигу, где выступают четвертый сезон подряд, а потому больше в Кубке ФНЛ участия не принимали. И вот теперь «Урал» в ранге представителя РФПЛ снова выступит на турнире. Правда, под флагом «Урала» в основном сыграют молодые футболисты команды «Урал-2», которую екатеринбуржцы планируют заявить со следующего сезона во второй дивизион. Впрочем, первый состав «шмелей» в это время тоже будет проводить сбор на Кипре, поэтому участие отдельных футболистов «основы» в матчах Кубка ФНЛ не исключено.

Григорий ИВАНОВ, президент «Урала»: