Кто кого: Тихонов vs Радимов vs Биджиев vs Тарханов
Представляем команды группы B на Кубке ФНЛ.
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«ЕНИСЕЙ»
Красноярск.
Полное название (организационно-правовая форма): Спортивное Краевое Государственное Автономное Учреждение «Футбольный клуб «Енисей» (СКГАУ ФК «Енисей»).
Клуб основан: в 1937 году.
Стадион: «Центральный» (вместимость — 22 500 зрителей).
Прозвища: «львы»,
Основная форма: футболки — вертикальная полоса синяя и вертикальная полоса красная, трусы — синие, гетры — синие.
Лучший результат в чемпионате России: 8-е место в ФНЛ (сезон-2014/15).
«Енисей» в Кубках ФНЛ
2012 год. Не играл
2013 год. Не играл
2014 год. Не играл
2015 год. 10-е место (+2=1−2, мячи 5:5)
2016 год. 11-е место (+2=0−2, мячи 5:6).
Матчей: 9
Побед: 4 (1 — по пенальти)
Ничьих: 1
Поражений: 4 (1 — по пенальти)
Забитых мячей: 10
Пропущенных мячей: 11
Самая крупная победа: 2:0 над «Сахалином» в 2015 году
Самое крупное поражение: 0:3 от «Крыльев Советов» в 2015 году
Самый результативный матч: 6:0 с «Аланией» в 2012 году.
Выступление в сезоне-2016/17
ФНЛ. 4-е место (24 матча, +11=4−9, мячи 30:26)
Лучший бомбардир: Андрей Козлов — 5 мячей.
В осенней части первенства ФНЛ «Енисей» стал «темной лошадкой», сумевшей прийти к промежуточному финишу в роли одного из вероятных участников стыковых матчей за путевки в
Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Енисея»:
— У нас новая команда, по большому счету она только построилась. Чтобы ставить огромные задачи, для этого надо иметь соответствующий бюджет и футболистов, как у «Динамо», «Тосно», то есть из
«ЗЕНИТ-2»
Полное название (организационно-правовая форма): Закрытое Акционерное Общество «Футбольный клуб «Зенит».
Клуб основан: в 2013 году.
Стадион: МСА стадиона «Петровский» (вместимость — 3015 зрителей).
Прозвища:
Основная форма: футболки — голубые, трусы — голубые, гетры — голубые.
Лучший результат в чемпионате России: 13-е место в ФНЛ (сезон-2015/16).
«Зенит-2» в Кубках ФНЛ
2012 год. Не играл
2013 год. Не играл
2014 год. Не играл
2015 год. Не играл
2016 год. 6-е место (+2=0−2, мячи 3:4).
Матчей: 4
Побед: 2
Ничьих: 0
Поражений: 2 (1 — по пенальти)
Забитых мячей: 7
Пропущенных мячей: 7
Самая крупная победа: 2:0 над «Томью» в 2016 году
Самое крупное поражение: 1:4 от «Факела» в 2016 году.
Выступление в сезоне-2016/17
ФНЛ. 11-е место (24 матча, +7=11−6, мячи 26:26)
Лучший бомбардир: Алексей Гасилин — 8 мячей.
«Зенит-2» стартовал в первенстве ФНЛ весьма резво. В итоге матч пятого тура «Зенит-2» — «Динамо» совершенно неожиданно превратился в поединок второй и первой команд таблицы. Однако затем питерцы принялись медленно сползать вниз и к зимнему перерыву оказались на 11-м месте.
Владислав РАДИМОВ, главный тренер «Зенита-2»:
— Результат нашей команде в первенстве ФНЛ нужен, мы не должны вылететь во второй дивизион. Мы довольны тем количеством очков, которые набрали. Если в прошлом году к этому моменту у нас было 25 очков, то в этом — 32. Мы опробовали несколько схем, и ребята хорошо это воспринимали. Мы не летели, как в прошлом году, с шашками наголо. Могу отметить, что и тренерский штаб стал умнее, и ребятам во многом удавалось показывать тот футбол, который мы хотели видеть. К сожалению, большинству игроков не хватает мастерства для игры на уровне ФНЛ. Если говорить объективно, многим нужно очень хорошо работать даже для того, чтобы соответствовать этому уровню. Если они хотят из этой команды попадать в
«СПАРТАК»
Нальчик.
Полное название (организационно-правовая форма): Государственное Автономное Учреждение «Профессиональный футбольный клуб “Спартак-Нальчик”».
Клуб основан:
Стадион: «Спартак» (вместимость — 14 400 зрителей).
Прозвища:
Основная форма: футболки — красные, трусы — белые, гетры — красные.
Лучший результат в чемпионате России: 6-е место в
«Спартак» Нч в Кубках ФНЛ
2012 год. Не играл
2013 год. 4-е место (+1=1−2, мячи 2:3)
2014 год. Не играл
2015 год. Не играл
2016 год. Не играл.
Матчей: 4
Побед: 1
Ничьих: 1
Поражений: 2
Забитых мячей: 2
Пропущенных мячей: 3
Самая крупная победа: 1:0 над «Ротором» в 2013 году
Самое крупное поражение: 1:2 от «Балтики» в 2013 году.
Выступление в сезоне-2016/17
ФНЛ. 15-е место (23 матча, +6=9−8, мячи 18:20)
Лучший бомбардир: Магомед Гугуев — 4 мяча.
По ходу сезона нальчане поднимались на 10-е место и опускались на 18-е. Они, как и предсказывалось до старта первенства ФНЛ, борются за выживание, но отнюдь не выглядят обреченными. Шансы продлить подписку в лиге у них такие же, как еще у
Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер «Спартака» Нч:
— При таком графике, учитывая травмы и болезни, нужна глубина скамейки, а мы с сентября были вынуждены обходиться 15−16 футболистами, привлекая для тренировочного процесса дублеров. В тех условиях, в которых мы находились, считаю, осенью выступили удовлетворительно, хотя очков и недобрали. В будущем смотрим с оптимизмом.
«УРАЛ»
Екатеринбург.
Полное название (организационно-правовая форма): Открытое акционерное Общество «Футбольный клуб «Урал».
Клуб основан: 1 сентября 1930 года.
Стадион: «СКБ-Банк Арена» (вместимость — 10 000 зрителей).
Прозвища: шмели, уральцы,
Основная форма: футболки — оранжевые с черными вставками, трусы — оранжевые, гетры — оранжевые.
Лучший результат в чемпионате России: 8-е место в высшей лиге (1993 и 1995 годы).
«Урал» в Кубках ФНЛ
2012 год. 1-е место (+2=2−0, мячи 5:1)
2013 год. 1-е место (+3=1−0, мячи 8:3)
2014 год. Не играл
2015 год. Не играл
2016 год. Не играл.
Матчей: 8
Побед: 5
Ничьих: 3
Поражений: 0
Забитых мячей: 13
Пропущенных мячей: 4
Самая крупная победа: 3:0 над «Динамо» Бр в 2012 году
Самое крупное поражение: нет.
Выступление в сезоне-2016/17
РФПЛ. 13-е место (17 матчей, +3=5−9, мячи 11:25)
Лучший бомбардир: Роман Павлюченко — 3 мяча.
«Урал» дважды участвовал в розыгрыше Кубка ФНЛ и оба раза становился победителем турнира — первого и второго. Затем «шмели» поднялись в
Григорий ИВАНОВ, президент «Урала»:
— «Урал-2» в новом сезоне будет играть во второй лиге. Сейчас специально мы повезем команду на Кубок ФНЛ, повезем на этот турнир самых способных футболистов из «Урала-2». В этом возрасте они должны играть, а главная команда нашего клуба пока не может предоставить им игровую практику. У нас стоит задача сохранить место в
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