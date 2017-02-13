Директор «Мордовии»: Дм. Черышев пошёл на уступки в вопросе размера компенсации

«Дмитрий Черышев подписал все документы 7 февраля. Мы пришли к компромиссу в вопросе размера компенсаций за разрыв контракта. Черышев согласился пойти на небольшие уступки. Он больше у нас не работает и претензий к нам не имеет», — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.