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13 февраля 2017, 10:27 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Директор «Мордовии»: Дм. Черышев пошёл на уступки в вопросе размера компенсации

Директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил, что руководство пришло к компромиссу в вопросе размера компенсации за разрыв контракта с Дмитрием Черышевым, который был отправлен в отставку в конце января.

«Дмитрий Черышев подписал все документы 7 февраля. Мы пришли к компромиссу в вопросе размера компенсаций за разрыв контракта. Черышев согласился пойти на небольшие уступки. Он больше у нас не работает и претензий к нам не имеет», — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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