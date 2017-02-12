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12 февраля 2017, 21:23 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Спартак-2» нанес поражение «Краснодару-2» в матче Кубка ФНЛ

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака-2» обыграли «Краснодар-2» в матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

Воскресная игра группы D завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Артем Федчук (36-я минута) и Зелимхан Бакаев (58-я). У «Краснодара-2» отличился Дмитрий Бакай (62-я). На 81-й минуте с поля был удален полузащитник «быков» Левон Байрамян.

Ранее в воскресенье в группе D воронежский «Факел» и астраханский «Волгарь» разошлись миром со счетом 2:2.

Следующий матч «Спартак-2» проведет 15 февраля с «Волгарем», а «Краснодар-2» в этот же день встретится с «Факелом».
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