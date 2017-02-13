Воронежский «Факел» стартовал в Кубке ФНЛ с ничьи

Футболисты «Факела» сыграли вничью с «Волгарем» со счетом 1:1 в матче Кубка ФНЛ в воскресенье, 12 февраля. Воронежцы отыграли две половины встречи по двум разным схемам.

Лишившись четырех крайних и одного центрального полузащитника в межсезонье, главный тренер «Факела» Павел Гусев решился на смену схемы. Сине-белые начали матч с расстановкой 3−5−2: Максим Осипенко, Виталий Шахов и Георгий Бурнаш составили трио в центре обороны, Михаил Багаев и Дмитрий Тихий получили задание закрывать левый и правый фланги соответственно, а получивший капитанскую повязку Виктор Свежов и Александр Трошечкин заняли места центральных хавбеков. Позицию «десятого номера» занял Дмитрий Каюмов, а дуэт нападающих составили Михаил Бирюков и Руслан Болов.

На первых минутах матча воронежцы владели мячом, но не могли создать голевых моментов. Сине-белые старались выходить из обороны в атаку через центр и с трудом преодолевали насыщенную соперниками середину поля. На 21 минуте «Факел» открыл счет. Александр Трошечкин прошел по правому флангу и выкатил мяч в центр вратарской, откуда Михаил Бирюков беспрепятственно пробил мимо голкипера. На 36 минуте «Волгарь» отыгрался. Астраханцы подали со штрафного, голкипер воронежцев Виталийс Мельниченко ошибся на выходе, и Руслан Газзаев поразил пустые ворота.

В перерыве Павел Гусев сменил пару форвардов, на поле появились Александр Касьян и Никита Саталкин. Поменялась и схема — команда вернулась к привычным 4−4−2. Шахов и вышедший на замену Дмитрий Иванов стали парой центральных защитников, а Каюмов и появившийся вместо Осипенко Иванс Лукьяновс заняли места на флангах.

На 62 минуте команды обменялись голевыми моментами. «Волгарь» попал в перекладину со штрафного, а «Факел» ответил резкой контратакой, в которой Никита Саталкин дважды бил по воротам метров с восьми, но играющий за астраханцев воспитанник воронежского футбола Дмитрий Терновский спас партнеров. В оставшееся до конца матча время тренеры обеих команды провели ряд замен, но счет на табло не изменился — 1:1.