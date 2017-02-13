Воронежский «Факел» стартовал в Кубке ФНЛ с ничьи
Сине-белые поделили очки с «Волгарем» — 1:1.
Футболисты «Факела» сыграли вничью с «Волгарем» со счетом 1:1 в матче Кубка ФНЛ в воскресенье, 12 февраля. Воронежцы отыграли две половины встречи по двум разным схемам.
Лишившись четырех крайних и одного центрального полузащитника в межсезонье, главный тренер «Факела» Павел Гусев решился на смену схемы.
На первых минутах матча воронежцы владели мячом, но не могли создать голевых моментов.
В перерыве Павел Гусев сменил пару форвардов, на поле появились Александр Касьян и Никита Саталкин. Поменялась и схема — команда вернулась к привычным 4−4−2. Шахов и вышедший на замену Дмитрий Иванов стали парой центральных защитников, а Каюмов и появившийся вместо Осипенко Иванс Лукьяновс заняли места на флангах.
На 62 минуте команды обменялись голевыми моментами. «Волгарь» попал в перекладину со штрафного, а «Факел» ответил резкой контратакой, в которой Никита Саталкин дважды бил по воротам метров с восьми, но играющий за астраханцев воспитанник воронежского футбола Дмитрий Терновский спас партнеров. В оставшееся до конца матча время тренеры обеих команды провели ряд замен, но счет на табло не изменился — 1:1.
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