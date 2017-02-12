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12 февраля 2017, 16:18 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Петр Тен: Руководство «Томи» ведет себя непорядочно, предлагая «простить» часть долгов

Новичок «Енисея» Петр Тен, отметившийся голом в матче первого тура Кубка ФНЛ с нальчикским «Спартаком» (2:0), поделился мнением о главном тренере красноярцев Андрее Тихонове и раскритиковал руководство «Томи».

— «Енисей» забил в концовках обоих таймов. Команда уже хорошо готова функционально?

— Вряд ли в этом дело. Мы играли на второй день после прилета — пока мы далеко не в оптимальных кондициях. Скорее это проявление характера. Дотерпели. Главное, конечно, подготовиться к сезону, но при этом и выигрывать хочется.

— Покинув «Томь», вы быстро определились с новым клубом. Предложение из Красноярска было наиболее предметным?

— Не скажу, что быстро. Во-первых, требовали решения юридические вопросы, связанные с уходом из «Томи». Только уже потом определился с клубом. Почему «Енисей»? Он был более настойчив.

— Другого варианта покинуть «Томь», кроме как разорвать контракт через Палату по разрешениям споров, не было?

— Мы предлагали расторгнуть договор по обоюдному согласию. Но я уже с «Ротором» проходил через схожую ситуацию, где мы не стали подавать на Палату — и никаких санкций к клубу затем не последовало. Понимаете, руководство «Томи» повело себя, мягко говоря, не очень хорошо. Непорядочно. Одни обещания. Генеральный директор клуба вот сказал: для расчета не хватает 50 миллионов. Просят простить им часть долгов. Как это? За 8 месяцев — ни одной встречи с президентом «Томи», никаких подвижек. Вообще. Как можно мириться с таким отношением? Хотя перед сезоном уверяли, что все будет нормально. Поэтому мы с ребятами и решили действовать через Палату. Не знаю, как «Томь» собирается выживать….

— Что скажете о «Енисее» и какие первые впечатления от работы с Андреем Тихоновым?

— Хороший коллектив. Все ребята оснащены технически — играющая команда. А с Андреем Валерьевичем ровные отношения, он никого не выделяет. Молодой тренер, который умеет ставить игру и пропагандирует атакующий футбол. У нас серьезные амбиции. Задача на сезон — как минимум попасть в стыки.

Добавим, что после первого игрового дня «Енисей» захватил лидерство в группе В наряду с «Уралом», обыгравшим «Зенит-2» — 3:1.

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