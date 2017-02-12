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12 февраля 2017, 18:13 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Руководство «Луча-Энергии» неделю не появляется в клубе

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал почему клуб не отвечает на запрос «Амкара» по трансферу Алексея Грицаенко.

В прессе прошла информация, что пермяки хотят выкупить контракт защитника, но не могут найти руководство «Луча».

«Не могу ответить, почему клуб не рассмотрел предложение “Амкара” по защитнику Алексею Грицаенко. На этот вопрос может ответить только руководство клуба в лице исполнительного директора клуба Александра Голубчикова или заместитель исполнительного директора Андрей Данюков. Я не видел руководство уже неделю. Голубчиков отстранён, а Данюков сейчас на больничном. Грицаенко на данный момент находится в Турции, я с ним и его агентом не контактирую», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Маслов: «Амкар» хочет купить Грицаенко, но руководство ФК «Луч-Энергия» не отвечает

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Пермский «Амкар» не может оформить трансфер защитника футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексея Грицаенко из-за того, что руководство владивостокского клуба не выходит на связь, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор пермяков Денис Маслов.
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