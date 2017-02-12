Директор ФК «Динамо»: Дьяков останется в команде, если не найдем ему другой клуб
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Защитник «Динамо» Виталий Дьяков проведет вторую часть сезона в московском футбольном клубе, если ему не будет найдена другая команда. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор
бело-голубых Евгений Кречетов.
Ранее Дьяков проходил просмотр в махачкалинском «Анжи» на зимнем сборе команды в Турции. Махачкалинский клуб вел переговоры с московским «Динамо» об аренде защитника, однако прервал их
«Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально, ведь игрок должен в любом случае тренироваться и готовиться к сезону. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в «Динамо», — сказал Кречетов.
В текущем сезоне 27-летний Дьяков, права на которого принадлежат «Динамо», выступал на правах аренды за «Томь». В составе томичей Дьяков провел 14 матчей чемпионата России, но
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