Директор ФК «Динамо»: Дьяков останется в команде, если не найдем ему другой клуб

Ранее Дьяков проходил просмотр в махачкалинском «Анжи» на зимнем сборе команды в Турции. Махачкалинский клуб вел переговоры с московским «Динамо» об аренде защитника, однако прервал их из-за затягивания процесса перехода.

«Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально, ведь игрок должен в любом случае тренироваться и готовиться к сезону. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в «Динамо», — сказал Кречетов.