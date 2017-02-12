Алексей Пустозеров: Шансы победить в Кубке ФНЛ есть у всех

— Алексей, давайте для начала вспомним предыдущий сбор. Многие болельщики считают, что соперники на «Кубке «Иртыша» были не очень интересными…

— Считаю, что в Омске мы справились со своей задачей и показали довольно неплохой футбол. Да, соперники были не самые сильные. Но для этой части подготовки вполне сносные. Нам нужно было набрать форму, сыграться, почувствовать забитые мячи. На Кипре, конечно, соперники будут серьёзнее.

— Какие эмоции от того, что выходили на поле с капитанской повязкой?

— Она досталась мне почти случайно. «Тюмень» в каждом тайме играла разными составами. Так получилось, что капитан команды Хасан Мамтов и вице-капитан Андрей Павленко выходили после перерыва. В первом тайме я был самым опытным. Вот Александр Ивченко и доверил мне право выводить команду на матчи. Я, конечно, был этим доволен.

— Можно сказать, что после ухода Романа Локтионова вы станете вице-капитаном «Тюмени»?

— Не забывайте, что ещё есть Данил Клёнкин. Так что всё останется по-старому.

— С пенальти история такая же, что и с капитанской повязкой?

— Верно. Штатный исполнитель — Хасан Мамтов. Хорошо бьёт и Данил Клёнкин. Получается, что я не в первых рядах. Но если доверят — пробью!

— Сейчас в Тюмени стоят морозы. Верится, что меньше чем через месяц на «Геологе» возобновится футбольный сезон?

— Да, очень холодно! Но мы не можем повлиять на погоду. Будем играть.

— Наверное, сейчас больше хочется проводить время с дочкой, появившейся на свет в ноябре, чем уезжать на длительное время?

— Конечно. Соскучился по ней за пять дней, что мы были в Омске. На Кипре будем почти три недели. Наверное, соскучусь ещё сильнее. Но что поделать? У меня есть работа. Очередной сбор — это важный этап подготовки к продолжению сезона, который нельзя пропускать. Приеду домой и буду нянчиться. Весной у нас будет не так много выездных матчей.

— Какие ожидания от кипрского сбора?

— Сразимся с достойными соперниками. Проверим себя. К тому же доработаем тактические варианты и сыграем состав.

— Первый соперник — «СКА-Хабаровск». Это будет самый сложный матч турнира?

— Надеюсь, что самый сложный будет в полуфинале или в финале!

— Какую команду можно назвать фаворитом Кубка ФНЛ?

— Сложно сказать. Не будет лидеров ФНЛ — «Динамо» и «Тосно». У всех разные задачи на этот турнир. Думаю, шансы победить есть у всех. В том числе и у нас.

— Не задумывались, как будете праздновать 23 февраля?

— Думаю, на поле. В двухразовом тренировочном режиме!