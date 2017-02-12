Кубанское дерби теперь на Кубке ФНЛ

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«ШИННИК»

Ярославль.

Полное название (организационно-правовая форма): Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб “Шинник”».

Клуб основан: 15 января 1957 года.

Стадион: «Шинник» (вместимость — 23 012 зрителей).

Прозвища: черно-синие, «шина», «медведи», «резиновые».

Основная форма: футболки — черно-синие, полосатые, трусы — черные, гетры — черные.

Лучший результат в чемпионате России: 4-е место в высшей лиге (премьер-лиге) (1997 год).

«Шинник» в Кубках ФНЛ

2012 год. 2-е место (+2=1−1, мячи 7:1)

2013 год. Не играл

2014 год. 3-е место (+2=1−1, мячи 7:5)

2015 год. 5-е место (+3=1−1, мячи 5:2)

2016 год. 2-е место (+3=0−1, мячи 6:5).

Матчей: 17

Побед: 10 (2 — по пенальти)

Ничьих: 3

Поражений: 4

Забитых мячей: 25

Пропущенных мячей: 13

Самая крупная победа: 4:0 над «Аланией» в 2012 году

Самое крупное поражение: 1:2 от «Торпедо» в 2014 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 7-е место (24 матча, +9=8−7, мячи 28:23)

Лучший бомбардир: Михаил Земсков — 5 мячей.

После четырех туров «Шинник» с одним набранным очком обосновался на 19-й строчке таблицы. Однако Александру Побегалову удалось достучаться до своих подопечных, и к 14-му туру его команда шла уже на третьем месте. Правда, концовочку осенней части сезона ярославцам вытянуть не удалось, и они откатились на седьмую позицию. Впрочем, до четвертого места им рукой подать — всего два очка. Так что «Шинник» остается одним из претендентов на участие в «стыках» — и это, пожалуй, главная неожиданность сезона со знаком плюс, учитывая тяжелое финансовое положение ярославцев.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер «Шинника»:

— Нам удается держать ребят в тонусе, а они нас вроде бы пока слышат. Это самое главное. А раз слышат, значит, они очень стараются. Мы вылезаем пока за счет стараний. Периодически выбросы, всплески яркой игры бывают, но это только периодически. Хотелось бы эти проявления закрепить и быть более уверенными, более мастеровитыми, создать запас прочности в игре с любой командой. Это наш путь.

«ТАМБОВ».

Полное название (организационно-правовая форма): Футбольный клуб «Тамбов».

Клуб основан: в 2013 году.

Стадион: «Спартак» (вместимость — 6500 зрителей).

Прозвища: «горожане».

Основная форма: футболки — красные, трусы — красные, гетры — красные.

Лучший результат в чемпионате России: 1-е место в зоне «Центр» второго дивизиона (сезон-2015/16).

«Тамбов» в Кубках ФНЛ

Не играл.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 10-е место (24 матча, +8=8−8, мячи 21:21)

Лучший бомбардир: Александр Алумона — 4 мяча.

«Тамбов» — дебютант первенства ФНЛ и Кубка ФНЛ тоже. Летом тамбовчанам удалось пополнить свои ряды несколькими опытными футболистами, поигравшими в ФНЛ и даже премьер-лиге, и пока они удерживаются в середине таблицы. Начал сезон «Тамбов» не очень успешно, но с заменой тренера Валерия Есипова на Андрея Талалаева дела клуба пошли в гору, и он постепенно выбрался из зоны вылета в середину таблицы.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Тамбова»:

— Слишком высоко мы забрались. Иногда появляется ощущение, что переоцениваем себя. Но, с другой стороны, при хорошей игре мы часто не зарабатываем очков. Имеется проблема реализации. Зимой будем над ней работать.

«КУБАНЬ»

Краснодар.

Полное название (организационно-правовая форма): Непубличное Акционерное Общество «Футбольный клуб «Кубань».

Клуб основан: 7 мая 1928 года.

Стадион: «Кубань» (вместимость — 35 200 зрителей).

Прозвища: желто-зеленые, «казаки», «канарейки», «жабы».

Основная форма: футболки — желтые, трусы — зеленые, гетры — желтые.

Лучший результат в чемпионате России: 5-е место в премьер-лиге (сезон-2012/13).

«Кубань» в Кубках ФНЛ

Не играла.

Выступление в сезоне-2016/17

ФНЛ. 14-е место (24 матча, +6=10−8, мячи 25:27)

Лучший бомбардир: Спартак Гогниев — 4 мяча.

Выступление «Кубани» стало главным разочарованием осенней части первенства ФНЛ. Сбылось худшее предположение: обладающая великолепным подбором футболистов команда, действительно, сама себе помешала быть в лидерах. Почему? Из-за целого комплекса причин, включая финансовые. Единым коллективом клуб из Краснодара так и не стал, хотя ближе к зимней паузе начал играть заметно стабильнее и по-прежнему значится в числе тех, кто может побороться за путевку в стыковые матчи. Для этого «Кубани» необходимо занять минимум четвертое место, от которого ее сейчас отделяют девять очков.

Николай ЮЖАНИН, главный тренер «Кубани»:

— Желание и стремление вернуться в Премьер-лигу есть, впереди еще подготовительный период перед следующим отрезком первенства. Важно плодотворно и хорошо использовать его. Возможно, решить вопросы доукомплектования. А там финишный отрезок — кто быстрее, кто сильнее.

«КРАСНОДАР-2».

Полное название (организационно-правовая форма): Общество с Ограниченной Ответственностью «Футбольный клуб “Краснодар-2” (Краснодар)».

Клуб основан: в 2013 году.

Стадион: Академии ФК «Краснодар» (вместимость — 3500 зрителей).

Прозвища: «быки», «горожане», черно-зеленые.

Основная форма: футболки — зеленые, трусы — черные, гетры — зеленые.

Лучший результат в чемпионате России: 3-е место зоне «Юг» второго дивизиона (2016 год).

«Краснодар-2» в Кубках ФНЛ

2012 год. Не играл.

2013 год. Не играл.

2014 год. Не играла.

2015 год. Не играл.

2016 год. 12-е место (+1=0−3, мячи 3:7).

Матчей: 4

Побед: 1

Ничьих: 0

Поражений: 3

Забитых мячей: 3

Пропущенных мячей: 7

Самая крупная победа: 1:0 над «Чертаново» в 2016 году

Самое крупное поражение: 1:3 от «Спартака-2» в 2016 году.

Выступление в сезоне-2016/17

ПФЛ. «Зона «Юг». 9-е место (16 матчей, +6=4−6, мячи 15:14)

Лучший бомбардир: Дмитрий Воробьев, Александр Моргунов — по 4 мяча.

У «Краснодара-2» нет четких турнирных задач во втором дивизионе первенства России. Смысл существования этой команды — обкатка во взрослом футболе ПФЛ молодых воспитанников академии ФК «Краснодар». В нынешнем сезоне молодые краснодарцы являются твердыми середняками зоны «Юг» второго дивизиона.

Дмитрий КУДИНОВ, главный тренер «Краснодара-2»: