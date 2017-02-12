Владислав Радимов: Нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов — о первом матче команды на Кубке ФНЛ.
— Были хорошие моменты, были и плохие, которые, естественно, мы разберем. Нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять. Команда еще не провела в полном составе ни одной тренировки, объединилась в первый раз. Всем этим ребятам предстоит играть в чемпионате ФНЛ. Мы сегодня играли против очень сильного соперника, в составе которого исполнители уровня
— Какие задачи вы ставите перед командой на Кубок ФНЛ?
— Здесь задач сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть
— Нашли причину поражения от «Урала»?
— Это детали. Они в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень
— Довольны действиями команды в атаке?
— Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter