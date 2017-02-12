Владислав Радимов: Нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять

— Были хорошие моменты, были и плохие, которые, естественно, мы разберем. Нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять. Команда еще не провела в полном составе ни одной тренировки, объединилась в первый раз. Всем этим ребятам предстоит играть в чемпионате ФНЛ. Мы сегодня играли против очень сильного соперника, в составе которого исполнители уровня премьер-лиги.

— Какие задачи вы ставите перед командой на Кубок ФНЛ?

— Здесь задач сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды — в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили сегодня. И неважно — кому.

— Нашли причину поражения от «Урала»?

— Это детали. Они в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень премьер-лиги, то они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки.

— Довольны действиями команды в атаке?

— Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе.