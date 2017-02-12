«Волгарь» сыграл вничью с «Црвеной Звездой»

Команда Юрия Газзаева вышла на поле в таком составе: Терновский, Плиев, Кирисов, Борисов, Зураев, Камилов, Букия, Гайдуков, Гаракоев, Шалаев, Машуков. По ходу встречи на замену выходили Саганович, Кабутов, Скворцов, Таказов, Жабкин, Газзаев, Лесников, Бевеев, Дышеков, Калинин, Бибилов, Фомин, Таказов.

Противостояние команд получилось результативным и непростым. Россияне по ходу встречи проигрывали дважды. После первого тайма сербы вели со счетом 1:0. За 5 минут до конца второго тайма цифры на табло вновь были на стороне соперника — 3:1. Однако астраханцы смогли вырвать ничью. Финальный свисток зафиксировал счет 3:3. Голы забивали Михаил Жабкин (отметился дублем, один из мячей — с пенальти) и Руслан Газзаев.

12 февраля, волжане начнут борьбу за Кубок ФНЛ-2017. Первой встречей группового этапа станет игра с «Факелом».