Даже незаряженное ружье раз в год стреляет. Погребняк забил!
Сергей Данилевич — о долгожданном забитом мяче Павла Погребняка.
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Видимо, что-то случилось...
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Я боюсь использовать в своих статьях и заметках какие бы то ни было сравнения с театром, потому что боюсь уйти в одну из крайностей — либо начать рассуждать о совсем уж тонкой и малопонятной публике специфике, либо, напротив, произнести то, что все и без тебя знают. Это как если бы футболист начинал бы рассказывать либо о
Вот и я боюсь, в какую же крайность мне впасть, рассуждая о Павле Погребняке, который
Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и «Тоттенхэма» Павел Погребняк забил гол за московское «Динамо» в товарищеском матче с резервным составом казахстанского «Тобола».
Актов и в самом деле было пять — игра закончилась со счётом 5:0 в пользу
Таким образом, нападающий отметился первым забитым мячом с 25 октября 2015 года, когда он поразил ворота «Спартака». Что называется, шли уже годы.
В нынешнем сезоне главный тренер динамовцев Юрий Калитвинцев предоставил Погребняку суммарно 116 минут в официальных матчах. Забить гол Погребняк мог не так давно в товарищеской встрече с «Томью», но тогда не смог решить главную задачу — забить хотя бы с пенальти, ударив мимо ворот.
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