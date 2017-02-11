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11 февраля 2017, 21:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Урал» одержал волевую победу над «Зенитом-2» в Кубке ФНЛ

«Урал» обыграл «Зенит-2» в матче первого тура группы В Кубка Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Ахне (Кипр) на стадионе «Дасаки» и завершилась со счетом 3:1 в пользу екатеринбургской команды.

Точный удар Даниила Лесового вывел вперёд «Зенит-2», однако гол Александра Павленко и дубль Артёма Юсупова обеспечили победу «Уралу».
Турнирное положение в группе В на Кубке ФНЛ после 1-го тура: 1−2. «Урал» и «Енисей» — по 3 очка; 3−4. «Спартак-Нальчик» и «Зенит-2» — по 0.
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