«Урал» одержал волевую победу над «Зенитом-2» в Кубке ФНЛ

Встреча проходила в Ахне (Кипр) на стадионе «Дасаки» и завершилась со счетом 3:1 в пользу екатеринбургской команды.



Точный удар Даниила Лесового вывел вперёд «Зенит-2», однако гол Александра Павленко и дубль Артёма Юсупова обеспечили победу «Уралу».

Турнирное положение в группе В на Кубке ФНЛ после 1-го тура: 1−2. «Урал» и «Енисей» — по 3 очка; 3−4. «Спартак-Нальчик» и «Зенит-2» — по 0.