«Динамо» забило пять голов казахстанскому «Тоболу» в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 5:0.



«Динамо» (стартовый состав): Лещук, Уилкшир (к), Дьяков, Белоруков, С. Терехов, Сарамутин, Соснин, Катрич, Ташаев, Мендель (на просмотре), Погребняк.



В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана «Тобол» занял седьмое место, набрав 28 очков в 22 матчах.



Контрольный матч

«Динамо» (Россия) — «Тобол» (Казахстан) — 5:0.

Голы: Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).