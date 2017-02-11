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11 февраля 2017, 19:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» забило пять голов казахстанскому «Тоболу» в контрольном матче

«Динамо» выиграло у казахстанского клуба «Тобол» в контрольном матче.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

«Динамо» (стартовый состав): Лещук, Уилкшир (к), Дьяков, Белоруков, С. Терехов, Сарамутин, Соснин, Катрич, Ташаев, Мендель (на просмотре), Погребняк.

В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана «Тобол» занял седьмое место, набрав 28 очков в 22 матчах.

Контрольный матч
«Динамо» (Россия) — «Тобол» (Казахстан) — 5:0.
Голы: Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).

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