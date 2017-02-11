«Спартак-Нальчик» проиграл «Енисею» в матче Кубка ФНЛ

Встреча проходила в Ахне (Кипр) на стадионе «Дасаки» и завершилась со счетом 2:0 в пользу красноярцев.



На 45-й минуте полузащитник Олег Ланин вывел «Енисей» вперёд. На исходе основного времени матча защитник Пётр Тен забил второй мяч в ворота нальчан.



Турнирное положение в группе В на Кубке ФНЛ: 1. «Енисей» — 3 очка (1 матч); 2. «Спартак-Нальчик» — 0 (1); 3−4. «Зенит-2» и «Урал» — по 0 (0).