Тихонов: Тормозить мой «Енисей» не будет. Не для того я сюда приходил

Для Андрея Тихонова «Енисей» — первый клуб, где он работает главным тренером. И команда с ним близка к выходу в премьер-лигу. В интервью спецкору «Советского спорта» Тихонов пообещал, что тормозить, когда финиш уже проглядывается, команда не станет.

15 лет назад, в феврале 2002-го, Андрей Тихонов, недавно расставшийся со «Спартаком», летел на Кипр подписывать контракт с «Крыльями» и работать у тренера Тарханова. Сейчас Андрей Валерьевич и Александр Федорович — два главных тренера, команды которых квартируют на том же острове по соседству. Разница только в том, что у Тарханова «Урал» — трудно уже высчитать, который по счету клуб в тренерской карьере, тогда как у Тихонова «Енисей» — первый.

— Говорят, с четвертого места в ФНЛ уже и премьер-лига неплохо просматривается. Правда? — обращаюсь к Тихонову.

— Предпочитаю рассматривать таблицу не выборочно, а комплексно. При таком взгляде от нашего четвертого сверху до пятого снизу, то бишь — зоны вылета, ровно десять очков. Вот и подсчитайте, сколько команд в этом промежутке уместилось. Так что наш текущий результат еще ни о чем не говорит.

— И все же — принимая команду, которая в прошлом сезоне по спортивному принципу должна была вылететь, вы, наверное, имеете право считать такой промежуточный результат определенным достижением?

— Для меня на сегодня главное достижение — не количество очков, а резко возросшая посещаемость наших матчей. Мне рассказывали, что однажды, когда команда вылетала, губернатор края сказал: туда им и дорога — по столько человек на матчи ходит! И первоочередной задачей, которую мне назвали при подписании контракта, было вернуть в город футбол.

— Некоторое время назад беседовали мы с Омари Тетрадзе, который тогда собирался ехать принимать как раз «Енисей». Он тоже был полон радужных надежд, но действительность обернулась другой стороной. У вас есть версия — почему?

— Для начала скажу, что много лет знаю Омари как исключительно положительного человека и профессионала. Но тогда клубом управляли другие люди, а сейчас руководящий состав и поменялся и оптимизировался. И чтобы вернуть в Красноярск футбол, потребовалось сначала вернуть в него кое-кого из местных воспитанников, не сработавшихся с прежним клубным начальством. Я ответил?

— Вполне. Но следующий вопрос посложнее будет: сколько раз вы успели пожалеть, что покинули «Краснодар», где вскоре после вашего ухода сменился главный тренер?

— А если я отвечу, что ни разу над этим не задумывался?

— То я, Андрей Валерьевич, извините, не поверю…

— Хорошо, тогда еще один встречный вопрос: а если бы остался, но потом, после отставки Кононова, назначили бы не меня? Нет, когда это все случилось, я уже был полностью поглощен заботами другой команды, поэтому все потенциальные переживания, будем считать, прошли мимо меня.

— А как вообще возник вариант с Красноярском?

— Он появился одновременно с предложением «Краснодара» продлить контракт. Все взвесил и сделал выбор. С Сергеем Николаевичем Галицким расстались в отличных отношениях. Сейчас тренирую команду, в которой играет мой сын — чем мне быть недовольным?

— Ну, например, разговорами о том, что Тихонову-младшему место в составе уготовано по-родственному…

— Мимо — он не игроки основы!