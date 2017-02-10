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10 февраля 2017, 20:48 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Черевченко: Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы «Балтика» осталась в ФНЛ

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Балтики».

Бывший наставник Локомотива Игорь <span class=error>Черевченко</span> прокомментировал своё назначение на пост главного тренера Балтики. Увеличить
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«Для меня это вызов. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти “Балтику” от вылета во второй дивизион. У нас есть определённая программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное — наладить игровую дисциплину. Своими помощниками вижу Валерия Климова, который долго работал в “Томи”, и Владислава Тихонова, тренера по вратарям.

Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу: трансферы любят тишину. Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь с мнением о низком уровне игроков. Поверьте, в “Балтике” квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними», — приводит слова Черевченко пресс-служба клуба.

На текущий момент «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков в 24 матчах.

Балтика
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