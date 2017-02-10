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10 февраля 2017, 14:07 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Энергоснабжение тренировочной базы ФК «Луч-Энергия» восстановлено

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Энергоснабжение тренировочной базы футбольного клуба «Луч- Энергия» во Владивостоке полностью восстановлено. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клуба.

Ранее СМИ сообщили о том, что энергоснабжение на базе владивостокского клуба прекращено из-за имеющихся финансовых проблем и задолженностей.

«На данный момент энергоснабжение на базе клуба восстановлено. Никаких проблем нет», — сказали в пресс- службе.

В пресс-службе клуба также сообщили, что решена проблема с выселением команды из отеля в Турции.

Ранее СМИ сообщили о том, что российскую команду могут выселить из отеля в Турции из-за финансовых проблем.

«Проблема с возможным выселением команды из отеля в Турции была, но на данный момент такой вопрос не стоит. Игроки продолжают базироваться в отеле и готовятся к товарищескому матчу», — сказали в пресс-службе.

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» проводит сбор в Турции с 24 января. Второй сбор также запланирован в Турции — с 16 февраля по 6 марта.

«Луч-Энергия» занимает 9-е место после 24 туров в турнирной таблице чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Первую игру после зимнего перерыва команда проведет 8 марта в Красноярске против местного «Енисея».

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