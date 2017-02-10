Калитвинцев: После игры с «Олимпией» Шунин извинился за свою ошибку

Один из голов словенцы забили после ошибки вратаря Антона Шунина.



«Мне очень понравилось качество игры и физическое состояние наших игроков. Футболисты полностью выполнили то, о чём мы их просили. Это как раз тот вариант, когда счёт уходит на второй план. “Олимпия” — самый сильный соперник, с которым мы встречались на этих зимних сборах, но мы отталкивались от своей игры, а не подстраивались под оппонента. Хотя словенцев хорошо изучили, показали ребятам их сильные стороны, “Олимпия” ничего не могла сделать. Да, в концовке пришлось посложнее, это логично, учитывая более высокую степень готовности соперника и то, что они сделали большое число замен. Мы пока и не должны быть готовы на все 90 минут, но я специально дал футболистам отыграть полный матч. Уже пора. Шунин после игры извинился перед партнерами за свою ошибку. Ничего страшного, такое изредка случается, это никак не влияет на нашу оценку всего матча», — цитирует Калитвинцева пресс-служба «Динамо».