Ясности по поводу второго сбора футболистов «Луча-Энергия» пока нет

В клубе, который выступает в ФНЛ, сложилась непростая финансовая ситуация. В сентябре футболисты команды бойкотировали тренировки из-за трехмесячных задолженностей по зарплате, а сотрудники клуба написали заявления о невыходе на работу из-за пятимесячных задолженностей. В ноябре исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков сообщил «Р-Спорт», что клуб начал процесс погашения долгов. В пятницу стало известно, что спортивная база клуба была обесточена из-за долгов за электроэнергию. Сейчас владивостокцы проводят первый сбор в Турции.

«По поводу второго сбора вопрос висит в воздухе, действительно есть задолженности перед персоналом, ребятами, клубом. Пока про второй сбор сложно сказать, тут вопрос в том, что руководители финансовый вопрос пытаются закрыть перед игроками, хотя бы частично. Будет это сделано или нет, пока неясно. Исход может быть разным», — сообщили в руководстве клуба.

Пресс-атташе владивостокцев Андрей Вялков в пятницу сообщил «Р-Спорт», что футболисты двумя днями ранее написали из Турции, что их собираются выселять из гостиницы.

«Что касается выселения из гостиницы, надо сказать, что пока это в процессе. Пока нет такого, чтобы пришли и выселили. Мы живем, тренируемся, готовимся в штатном режиме к товарищеской игре, которая запланирована на сегодня. Надеемся на положительный исход ситуации. Есть трудности, но есть и контрагент в Москве, который старается помочь, так же, как и руководители. Пока рано говорить о негативном исходе, нужно подождать до вечера, к этому времени проблема может разрешиться», — отметили в клубе.