Ясности по поводу второго сбора футболистов «Луча-Энергия» пока нет
Ясности по поводу второго зимнего
учебно-тренировочного сбора владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» пока нет, вопрос находится в процессе проработки, сообщили агентству «Р-Спорт» в руководстве клуба.
В клубе, который выступает в ФНЛ, сложилась непростая финансовая ситуация. В сентябре футболисты команды бойкотировали тренировки
«По поводу второго сбора вопрос висит в воздухе, действительно есть задолженности перед персоналом, ребятами, клубом. Пока про второй сбор сложно сказать, тут вопрос в том, что руководители финансовый вопрос пытаются закрыть перед игроками, хотя бы частично. Будет это сделано или нет, пока неясно. Исход может быть разным», — сообщили в руководстве клуба.
«Что касается выселения из гостиницы, надо сказать, что пока это в процессе. Пока нет такого, чтобы пришли и выселили. Мы живем, тренируемся, готовимся в штатном режиме к товарищеской игре, которая запланирована на сегодня. Надеемся на положительный исход ситуации. Есть трудности, но есть и контрагент в Москве, который старается помочь, так же, как и руководители. Пока рано говорить о негативном исходе, нужно подождать до вечера, к этому времени проблема может разрешиться», — отметили в клубе.
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