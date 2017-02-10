Петреску обратится в палату по разрешению споров ФИФА из-за долгов «Кубани» по зарплате
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дан Петреску обратится в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА)
из-за долгов по заработной плате перед специалистом. Об этом ТАСС сообщил агент румына Николай Пырнэу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В октябре «Кубань» досрочно расторгла контракт с Петреску. Позже Пырнэу сообщил ТАСС, что клуб ни разу не выплатил заработную плату 48-летнему специалисту за время соглашения.
«Кубань» не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Гармашу, Шандао и Рабио. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время. У нас на руках есть решение РФС (Российского футбольного союза), обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь, — сказал Пырнэу.
После 24 туров чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» занимает 14-е место с 28 очками.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter