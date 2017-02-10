Петреску обратится в палату по разрешению споров ФИФА из-за долгов «Кубани» по зарплате

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В октябре «Кубань» досрочно расторгла контракт с Петреску. Позже Пырнэу сообщил ТАСС, что клуб ни разу не выплатил заработную плату 48-летнему специалисту за время соглашения.

«Кубань» не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Гармашу, Шандао и Рабио. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время. У нас на руках есть решение РФС (Российского футбольного союза), обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь, — сказал Пырнэу.

После 24 туров чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» занимает 14-е место с 28 очками.