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10 февраля 2017, 12:43 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Петреску обратится в палату по разрешению споров ФИФА из-за долгов «Кубани» по зарплате

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дан Петреску обратится в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) из-за долгов по заработной плате перед специалистом. Об этом ТАСС сообщил агент румына Николай Пырнэу.

Клуб ни разу не выплатил заработную плату 48-летнему специалисту за время соглашения. Увеличить
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В октябре «Кубань» досрочно расторгла контракт с Петреску. Позже Пырнэу сообщил ТАСС, что клуб ни разу не выплатил заработную плату 48-летнему специалисту за время соглашения.

«Кубань» не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Гармашу, Шандао и Рабио. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время. У нас на руках есть решение РФС (Российского футбольного союза), обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь, — сказал Пырнэу.

После 24 туров чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» занимает 14-е место с 28 очками.

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