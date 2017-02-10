Футболистов «Луча-Энергии» хотели выселить из гостиницы на сборах в Турции

Об этом сообщает «РИА Прима-Медиа». Причина, как пояснил один из игроков команды, — невыполнение финансовых обязательств перед отелем. Кроме этого, руководство клуба пока не отреагировало на ультиматум игроков о бойкоте второго сбора в Турции.



Один из игроков жёлто-синих рассказал, что у всей команды не оплачены авиабилеты домой. По словам футболиста, им предлагают покупать их за свой счёт, а из гостиницы, где они живут, вовсе выселяют.



«У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так как не поступило финансирование в счёт оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы. Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении», — рассказал футболист.



Напомним, что «Луч-Энергия» намерен бойкотировать второй сбор, который должен пройти с 16 февраля по 5 марта также в Турции. Ранее стало известно, что база «Луча-Энергии» отключена от электроэнергии за неуплату.