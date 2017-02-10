«Динамо» проиграло «Олимпии» на сборах в Турции

Соперником бело-голубых стала «Олимпия» из Любляны.



В первом тайме голов забито не было, и лишь под занавес поединка мяч дважды побывал в сетке ворот. На 77-й минуте Кронаветер вывел «Олимпию» вперёд, а на третьей компенсированной минуте Илич удвоил преимущество словенцев — 2:0.



Динамо — Олимия 0:2 (0:0)

Голы: Кронаветер, 77 (0:1); Илич, 93 (0:2).



Динамо: Шунин, Морозов, Хольмен, Рыков, Козлов, Панченко, Зотов, Темников, Маркелов, Сапета, Бечирай.

Запасные: Лещук, Нарубин, Дьяков, Погребняк, Белоруков, Терехов С., Соснин, Калугин, Уилкшир, Луценко, Катрич, Сарамутин, Ташаев, Терехов С., Кузьмин, Терехов А.



Олимпия: Водишек, Клинар, Тиянич, Митрович, Байрич, Ботенг, Мишкич, Аврамовски, Штиглец, Крету, Элеке.

Запасные: Шелига, Крномаркович, Кронаветер, Юрчевич, Алвес, Кирм, Новак, Зарифович, Аббас, Илич, Туркуш.