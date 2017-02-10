Игроков «Луча-Энергии» выселяют из гостиницы на сборах в Турции

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Футболистов ФК «Луч-Энергия» выселяют из гостиницы, в которой они проживают во время первого сбора в Турции. Причина, как пояснил один из игроков команды корр. ИА PrimaMedia, невыполнение финансовых обязательств перед отелем. Кроме этого, руководство клуба пока не отреагировало на ультиматум игроков о бойкоте второго сбора в Турции.

Из Турции корр. агентства один из игроков «желто-синих» рассказал, что у всей команды не оплачены авиабилеты домой. По словам футболиста, им предлагают покупать их за свой счет, а из гостиницы, где они живут, вовсе выселяют.

— У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так не поступило финансирование в счет оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы. Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении,

Напомним, что ФК «Луч-Энергия» намерен бойкотировать второй сбор в Турции, который должен пройти с 16 февраля по 5 марта также в Турции. Такое нелегкое решение было принято всей командой. Игроки, тренерский штаб и персонал требуют, чтобы им выплатили зарплату за четыре месяца (октябрь, ноябрь, декабрь и январь), а также премиальные за два года. Если этого не произойдет, по словам игроков, они не будут тренироваться.

Также отметим, что «Луч» может получить первые денежные субсидии в 2017 году от властей Приморского края в конце февраля. Ориентировочная сумма перевода — 70−75 млн рублей. Однако перед тем как деньги поступят на счета «Луча» в клубе должны закрыть долги по налогам за прошлый год.