База «Луча-Энергии» отключена от электроэнергии за неуплату
Спортивная база «Луча-Энергии», выступающего в ФНЛ, отключена от электроэнергии за неуплату.
«Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии. Также не можем подключить подогрев поля стадиона “Динамо”. Чтобы к ранней весне газон был зелёным, обычно подключаем отопление», — сообщает VL.ru со ссылкой на
Долг «Луча-Энергии» перед энергетиками составляет 108 тыс. рублей за декабрь и январь, но погасить долги клуб не может, так как счета заблокированы.
«Луч» завершает первый сбор в Турции, но
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