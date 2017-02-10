База «Луча-Энергии» отключена от электроэнергии за неуплату

«Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии. Также не можем подключить подогрев поля стадиона “Динамо”. Чтобы к ранней весне газон был зелёным, обычно подключаем отопление», — сообщает VL.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.



Долг «Луча-Энергии» перед энергетиками составляет 108 тыс. рублей за декабрь и январь, но погасить долги клуб не может, так как счета заблокированы.



Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сказал, для разблокировки счетов необходимо 11 млн рублей, которые в скором времени должны поступить из внебюджетных источников. При этом общий долг клуба по судебным производствам составляет более 39 млн.



«Луч» завершает первый сбор в Турции, но из-за задолженностей по зарплате игроки могут не поехать на второй сбор.