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10 февраля 2017, 10:11 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

База «Луча-Энергии» отключена от электроэнергии за неуплату

Спортивная база «Луча-Энергии», выступающего в ФНЛ, отключена от электроэнергии за неуплату.

«Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии. Также не можем подключить подогрев поля стадиона “Динамо”. Чтобы к ранней весне газон был зелёным, обычно подключаем отопление», — сообщает VL.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Долг «Луча-Энергии» перед энергетиками составляет 108 тыс. рублей за декабрь и январь, но погасить долги клуб не может, так как счета заблокированы.

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сказал, для разблокировки счетов необходимо 11 млн рублей, которые в скором времени должны поступить из внебюджетных источников. При этом общий долг клуба по судебным производствам составляет более 39 млн.

«Луч» завершает первый сбор в Турции, но из-за задолженностей по зарплате игроки могут не поехать на второй сбор.

Луч-Энергия
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