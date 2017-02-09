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9 февраля 2017, 21:43 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Динамо» уступило «Олимпии»

В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» проиграло словенской «Олимпии» со счетом 0:2.

«Динамо» (Москва, Россия) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 0:2 (0:0).

Голы: 0:1 Кронаветер (77), 0:2 Илич (90+3).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Рыков, Козлов, Панченко, Зотов, Темников, Маркелов, Сапета, Бечирай.

Запасные: Лещук, Нарубин, Дьяков, Погребняк, Белоруков, Терехов С., Соснин, Калугин, Уилкшир, Луценко, Катрич, Сарамутин, Ташаев, Терехов С., Кузьмин, Терехов А.

«Олимпия»: Водишек, Клинар, Тиянич, Митрович, Байрич, Ботенг, Мишкич, Аврамовски, Штиглец, Крету, Элеке.

Запасные: Шелига, Крномаркович, Кронаветер, Юрчевич, Алвес, Кирм, Новак, Зарифович, Аббас, Илич, Туркуш.

09.02.2017. Белек, Турция. Titanic Deluxe.

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