«Сибирь» уступила чемпиону Литвы
«Сибирь», ведя по ходу заключительного контрольного матча в рамках второго УТС в Турции со счётом 2:0, в итоге уступила чемпиону Литвы «Жальгирису» со счетом 2:3.
«Сибирь» (Россия) — «Жальгирис» (Вильнюс) — 2:3 (1:0).
Голы: Андреев, 34 — 1:0, Безлихотнов, 57 — 2:0, Šernas, 80 — 1:2, Ljujičius, 87 — 2:2, Klimavičius, 92 — 2:3.
«Сибирь»: Цыган (Трунин, 46), Качан, Плопа, Мищенко, Чеботару, Андреев (Кувшинов, 70), Рухаиа, Гладышев, Магаль, Коржунов (Азаров, 46), Безлихотнов (Коржунов, 70).
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