— Максим, если абстрагироваться от счета, какое впечатление, в целом, оставил соперник по сегодняшней игре?

— Соперник оставил хорошее впечатление, боевитая команда, играет в комбинационный футбол, в общем, понравилась.

— Можно ли в чем-то сравнить чешскую команду с предыдущими командами, с которыми встречался «Тосно» на этом и предыдущем сборах?

— Сравнивать я, наверное, не буду, но сегодняшний соперник — пока самый сильный из числа тех, с кем мы играли на двух сборах. Думаю, чехи превосходят во всем предыдущие команды.

— За счет чего нашей команде удалось дважды сравнивать счет и пришлось дважды пропустить, что случилось в этот момент?

— Голы, которые мы пропустили, сами себе сотворили, но это можно списать на усталость и нагрузки, под которыми мы сегодня играли, но нас это не оправдывает. А сравнять счет удалось после быстрых выходов в атаку, две из которых закончились голами.

— Команда не только тренируется, но и интенсивно проводит контрольные игры. Хватит ли физических кондиций и на игру против «Актобе»?

— Физических кондиций, думаю, хватит, но даже если не хватит, то ничего страшного — для этого и существуют сборы, чтобы набрать кондиции. Главное для нас — подойти к сезону в оптимальной форме!