Капитан воронежского «Факела» Андрей Мурнин перешел в «Тамбов»
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Капитан «Факела» Андрей Мурнин ушел из «Факела» в «Тамбов», сообщил официальный сайт
По информации РИА «Воронеж», главной причиной ухода Мурнина стала неспособность «Факела» продлить с ним контракт на будущий сезон с той же зарплатой, которая была у футболиста. Когда «Тамбов» направил предложение капитану
В распоряжении главного тренера «Факела» Павла Гусева остались три номинальных центральных полузащитника — Виктор Свежов, Александр Трошечкин и Иван Нагибин. Также в сезоне-16/17 наставник
Андрей Мурнин перешел в «Факел» во время зимнего трансферного окна сезона-14/15. Полузащитник образовал связку с Артемом Бекетовым в центре поля и помог
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