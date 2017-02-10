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10 февраля 2017, 9:04 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Капитан воронежского «Факела» Андрей Мурнин перешел в «Тамбов»

Хавбек сыграет за новую команду уже на Кубке ФНЛ.

Капитан «Факела» Андрей Мурнин ушел из «Факела» в «Тамбов», сообщил официальный сайт сине-белых в пятницу, 10 февраля. С воронежской командой хавбек расстался по обоюдному согласию.

По информации РИА «Воронеж», главной причиной ухода Мурнина стала неспособность «Факела» продлить с ним контракт на будущий сезон с той же зарплатой, которая была у футболиста. Когда «Тамбов» направил предложение капитану сине-белых, руководство воронежского клуба решило не чинить препятствий полузащитнику.

В распоряжении главного тренера «Факела» Павла Гусева остались три номинальных центральных полузащитника — Виктор Свежов, Александр Трошечкин и Иван Нагибин. Также в сезоне-16/17 наставник сине-белых использовал в центре поля защитника Дмитрия Иванова.

Андрей Мурнин перешел в «Факел» во время зимнего трансферного окна сезона-14/15. Полузащитник образовал связку с Артемом Бекетовым в центре поля и помог сине-белым вернуться в ФНЛ, завершив первенство зоны «Центр» без единого поражения. В сезоне-15/16 Мурнин стал капитаном команды.
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