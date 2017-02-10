Капитан воронежского «Факела» Андрей Мурнин перешел в «Тамбов»

Капитан «Факела» Андрей Мурнин ушел из «Факела» в «Тамбов», сообщил официальный сайт сине-белых в пятницу, 10 февраля. С воронежской командой хавбек расстался по обоюдному согласию.

По информации РИА «Воронеж», главной причиной ухода Мурнина стала неспособность «Факела» продлить с ним контракт на будущий сезон с той же зарплатой, которая была у футболиста. Когда «Тамбов» направил предложение капитану сине-белых, руководство воронежского клуба решило не чинить препятствий полузащитнику.

В распоряжении главного тренера «Факела» Павла Гусева остались три номинальных центральных полузащитника — Виктор Свежов, Александр Трошечкин и Иван Нагибин. Также в сезоне-16/17 наставник сине-белых использовал в центре поля защитника Дмитрия Иванова.