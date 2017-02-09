Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира

Скоро состав московского «Спартака» может пополниться новым супер-бомбардиром. Речь идет о 19-летнем парне из Замбии, которого зовут Фэшн Сакала.

На протяжении последних двух недель парень проходил просмотр на сборах «Спартака"-2 и настолько впечатлил руководство клуба, что ему предложили подписать контракт сроком на 4 года.

В ближайшее время африканец покинет расположение фарм-клуба «Спартака» и присоединится к молодежной сборной Замбии, которой предстоит отстаивать честь своих знамен на домашнем молодежном Кубке африканских наций.

«Советский спорт» решил побольше разузнать о потенциальном новобранце «народной» команды. Тем более, что он обещает вырасти в настоящую звезду африканского футбола.

Лучший бомбардир

Уже сейчас Фэшн Сакала — лучший бомбардир свей сборной. На него буквально молятся. Не даст соврать Чисамба Лунгу из «Урала», который навещал своего соотечественника на кипрских сбора, оказавшись неподалеку от отеля «Спартака"-2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russian based midfielder Chisamba Lungu with Fashion Sakala in Cyprus. Sakala is attending trials at Spartak Moscow B side <a href="https://t.co/bGCONOzi9I">pic.twitter.com/bGCONOzi9I</a></p>— ZamFoot (@zambianfootball) <a href="https://twitter.com/zambianfootball/status/827188714103308288">2 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Бомбардирские качества форвард начал проявлять еще в юношеских клубах. В старших классах Фэшн играл за школьную команду по футболу. Там его и заприметил владелец куба «Кумава Старс». Он предложил Сакала играть за свою команду, в обмен согласившись оплачивать его образование и повседневные расходы.

В благодарность за это в 17 матчах за клуб Сакала забил 35 мячей — в среднем больше, чем по два за матч. Именно его голы помогли команде выйти в 3-й дивизион чемпионата Замбии. Встав на ступеньку выше, Фэшн вновь не растерялся. За «Кумаву» он сыграл в 7-ми матчах и забил 13 голов. В том же году команда отправилась на чемпионат, который проводился между лучшими клубами провинций — новый уровень конкуренции. Но и там Сакала провел 6 матчей и забил 9 голов, став лучшим бомбардиром соревнований.

Такая результативность помогла Фэшну сначала перебраться в профессиональный клуб «Нчанга Рейнджерс», а после — подписать контракт с одной из лучших команд в стране — «Занако».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/fazfootball?src=hash">#fazfootball</a> 2016 TOP 10 GOAL SCORERS - ALL COMPETITIONS AS AT WEEK 26 <br><br>1. Jesse Jackson Were (Zesco United) - 16 <a href="https://t.co/tVYDKx2M29">pic.twitter.com/tVYDKx2M29</a></p>— FAZ (@FAZFootball) <a href="https://twitter.com/FAZFootball/status/781067767617298432">28 сентября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Каждый свой гол Сакала празднует в стиле Криштиану Роналду. Молодой форвард признается, что именно лучший футболист мира является его кумиром — он хочет во всем походить на португальца.

Весь в отца

Футболом Фэшн Сакала начал заниматься не случайно. Его отец, которого звали также — Фэшн Сакала, был отличным игроком. Во всяком случае, именно так считает Сакала-младший.

Каждый день после школы отец встречал его и отправлялся на местную площадку — тренироваться. Нормального мяча тогда не было. Играть приходилось чимпомбвой — пластиковым мячом. Чимпомбву делают, обматывая скомканные старые газеты несколькими слоями обычного скотча.

Всего в семье Фэшна Сакала-старшего семеро детей. Фэшн-младший — пятый ребенок. Однако все внимание отца поначалу доставалось именно ему — он был первым мальчиком, родившимся после четырех сестер. Сейчас у Фэшна есть еще два младших брата. Они тоже играют в футбол — за молодежную команду «Занако».

Долгое время пределом мечтаний Фэшна было играть за «Занако». Постепенно аппетиты возросли. Сначала мальчик начал мечтать о попадании в южноафриканский чемпионат — один из самых богатых на континенте, а после вызова в сборную — о европейском клубе, таком, как «Спартак».

Был у парня и план отступления. Он достаточно хорошо учился в школе. Если бы у него ничего не вышло в футболе, он планировал заняться бизнесом. На всякий случай он начал свое небольшое предприятие в Замбии. По словам нападающего, дела у его фирмы идут неплохо, но он готов бросить все и передать бизнес братьям, если его пригласят в Европу.