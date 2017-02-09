Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира
19-летний нападающий из Замбии настолько впечатлил тренерский штаб «Спартака"-2, что ему предложили 4-летний контракт.
Скоро состав московского «Спартака» может пополниться новым
На протяжении последних двух недель парень проходил просмотр на сборах «Спартака"-2 и настолько впечатлил руководство клуба, что ему предложили подписать контракт сроком на 4 года.
В ближайшее время африканец покинет расположение
«Советский спорт» решил побольше разузнать о потенциальном новобранце «народной» команды. Тем более, что он обещает вырасти в настоящую звезду африканского футбола.
Лучший бомбардир
Уже сейчас Фэшн Сакала — лучший бомбардир свей сборной. На него буквально молятся. Не даст соврать Чисамба Лунгу из «Урала», который навещал своего соотечественника на кипрских сбора, оказавшись неподалеку от отеля «Спартака"-2.
Бомбардирские качества форвард начал проявлять еще в юношеских клубах. В старших классах Фэшн играл за школьную команду по футболу. Там его и заприметил владелец куба «Кумава Старс». Он предложил Сакала играть за свою команду, в обмен согласившись оплачивать его образование и повседневные расходы.
В благодарность за это в 17 матчах за клуб Сакала забил 35 мячей — в среднем больше, чем по два за матч. Именно его голы помогли команде выйти в 3-й дивизион чемпионата Замбии. Встав на ступеньку выше, Фэшн вновь не растерялся. За «Кумаву» он сыграл в 7-ми матчах и забил 13 голов. В том же году команда отправилась на чемпионат, который проводился между лучшими клубами провинций — новый уровень конкуренции. Но и там Сакала провел 6 матчей и забил 9 голов, став лучшим бомбардиром соревнований.
Такая результативность помогла Фэшну сначала перебраться в профессиональный клуб «Нчанга Рейнджерс», а после — подписать контракт с одной из лучших команд в стране — «Занако».
Каждый свой гол Сакала празднует в стиле Криштиану Роналду. Молодой форвард признается, что именно лучший футболист мира является его кумиром — он хочет во всем походить на португальца.
Весь в отца
Футболом Фэшн Сакала начал заниматься не случайно. Его отец, которого звали также — Фэшн Сакала, был отличным игроком. Во всяком случае, именно так считает
Каждый день после школы отец встречал его и отправлялся на местную площадку — тренироваться. Нормального мяча тогда не было. Играть приходилось чимпомбвой — пластиковым мячом. Чимпомбву делают, обматывая скомканные старые газеты несколькими слоями обычного скотча.
Всего в семье Фэшна
Долгое время пределом мечтаний Фэшна было играть за «Занако». Постепенно аппетиты возросли. Сначала мальчик начал мечтать о попадании в южноафриканский чемпионат — один из самых богатых на континенте, а после вызова в сборную — о европейском клубе, таком, как «Спартак».
Был у парня и план отступления. Он достаточно хорошо учился в школе. Если бы у него ничего не вышло в футболе, он планировал заняться бизнесом. На всякий случай он начал свое небольшое предприятие в Замбии. По словам нападающего, дела у его фирмы идут неплохо, но он готов бросить все и передать бизнес братьям, если его пригласят в Европу.
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