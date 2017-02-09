С поезда на бал. Зачем Черевченко пришёл в ФНЛ
Калининградская «Балтика» переживает не лучшие времена, но с приходом нового менеджмента и Игоря Черевченко у клуба появилась надежда.
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23 матча. 23 кошмарных матча подряд провела «Балтика». Клуб из Калининграда в нынешнем сезоне ФНЛ в футбол почти не играет. А вот мучается постоянно. 23 встречи без побед — это даже звучит страшно, а теперь представьте, каково болельщикам «Балтики». Ведь они пережили 2070 минут, которые лучше поскорее стереть из памяти. 22 игры «Балтика» не может выиграть в ФНЛ, ещё один матч — вылет из Кубка России после рубки с «Динамо». Но там хотя бы была битва до последнего с топовым, по меркам первой лиги, соперником.
А так тяжело сказать
За 24 матча в чемпионате «Балтика» забила всего 15 голов — худший результат в ФНЛ. Даже «Нефтехимик», замыкающий таблицу, сумел соорудить 18 голов. Другая показательная цифра, говорящая о гигантских проблемах Калининграда в атаке, — три. Столько голов забил лучший бомбардир «Балтики» в этом сезоне. И он даже не форвард, а защитник — Кирилл Марущак. Человек, подаривший «Балтике» редчайший позитивный момент. И ставший звездой «Ютуба».
Именно Марущак забил сумасшедший гол «Лучу-Энергии» — проливной дождь не помешал защитнику пушечным ударом ввинтить мяч в девятку. Однако один мяч не меняет главного — «Балтику» нужно спасать. Притом срочно.
Команда из города, который примет ЧМ-2018, не может так бездарно вылететь во вторую лигу. Понятно, что финансирование у «Балтики» не лучшее, но и при скромном бюджете в ФНЛ вполне реально выжить. К счастью, сейчас в клубе появилась надежда. В Калининград пришло новое руководство — генеральным директором клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая. Человек, работавший с иностранцами в «Сатурне» и представляющий ныне интересы Джано Ананидзе, сразу активно взялся за дело.
Сейчас суть в следующем: «Балтику» возглавил качественный тренер. Тренер, выигравший Кубок России. Тренер, работавший с известным московским клубом РФПЛ. Если вдруг кто не знает или не понял — речь об Игоре Черевченко.
«Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона. Благодарны Игорю Геннадьевичу за то, что он взялся за такую непростую задачу. Со стороны администрации края и клуба ему будет оказана всяческая поддержка. Будем надеяться, что совместно нам удастся достигнуть поставленных целей», — слова Лепсаи о назначении Черевченко.
В калининградском клубе не скрывают, что цель Черевченко — оставить «Балтику» в ФНЛ. От 15-го места команду сейчас отделяет аж 10 очков, так что миссия у Игоря Геннадиевича не из простых.
«Калининград — интересный регион, особенно в преддверии ЧМ-2018. Вывести “Балтику” из зоны вылета — это вызов, который мной принят. Я не волшебник, но есть над чем работать.
Задачи, которые поставил мне глава региона Антон Алиханов, не могут быть решены мгновенно, но я дал своё согласие. Прежде всего меня подкупило, что в Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать её частью», — а вот и комментарий самого Черевченко.
В начале февраля в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Черевченко говорил следующее: «Я очень соскучился по работе!
Как видите, «Балтика» полностью соответствует нынешним амбициям Черевченко. Успешная работа с новой командой может вернуть Игоря Геннадиевича в число самых талантливых тренеров страны, а «Балтику» — на нормальные позиции в ФНЛ. Дело за малым — воплотить задуманное в жизнь.
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