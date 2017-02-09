С поезда на бал. Зачем Черевченко пришёл в ФНЛ

23 матча. 23 кошмарных матча подряд провела «Балтика». Клуб из Калининграда в нынешнем сезоне ФНЛ в футбол почти не играет. А вот мучается постоянно. 23 встречи без побед — это даже звучит страшно, а теперь представьте, каково болельщикам «Балтики». Ведь они пережили 2070 минут, которые лучше поскорее стереть из памяти. 22 игры «Балтика» не может выиграть в ФНЛ, ещё один матч — вылет из Кубка России после рубки с «Динамо». Но там хотя бы была битва до последнего с топовым, по меркам первой лиги, соперником.



А так тяжело сказать что-то позитивное про нынешний сезон «Балтики». Предпоследнее место в ФНЛ, исключительно серьёзная угроза вылета, печальные перспективы развития. Именно такой была ситуация в калининградском клубе всего несколько дней назад.

За 24 матча в чемпионате «Балтика» забила всего 15 голов — худший результат в ФНЛ. Даже «Нефтехимик», замыкающий таблицу, сумел соорудить 18 голов. Другая показательная цифра, говорящая о гигантских проблемах Калининграда в атаке, — три. Столько голов забил лучший бомбардир «Балтики» в этом сезоне. И он даже не форвард, а защитник — Кирилл Марущак. Человек, подаривший «Балтике» редчайший позитивный момент. И ставший звездой «Ютуба».



Именно Марущак забил сумасшедший гол «Лучу-Энергии» — проливной дождь не помешал защитнику пушечным ударом ввинтить мяч в девятку. Однако один мяч не меняет главного — «Балтику» нужно спасать. Притом срочно.

Команда из города, который примет ЧМ-2018, не может так бездарно вылететь во вторую лигу. Понятно, что финансирование у «Балтики» не лучшее, но и при скромном бюджете в ФНЛ вполне реально выжить. К счастью, сейчас в клубе появилась надежда. В Калининград пришло новое руководство — генеральным директором клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая. Человек, работавший с иностранцами в «Сатурне» и представляющий ныне интересы Джано Ананидзе, сразу активно взялся за дело.



Сейчас суть в следующем: «Балтику» возглавил качественный тренер. Тренер, выигравший Кубок России. Тренер, работавший с известным московским клубом РФПЛ. Если вдруг кто не знает или не понял — речь об Игоре Черевченко. Экс-наставник «Локомотива» согласился возглавить «Балтику». В операции «Реанимация» принимает участие и Кирилл Котов, у которого хватает связей в российском футболе.