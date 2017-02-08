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8 февраля 2017, 17:58 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Макеев заявлен за «Спартак-2»

«Спартак» перевел защитника Евгения Макеева во вторую команду, которая выступает в ФНЛ.

Россиянин числится в заявке «Спартака-2» на официальном сайте ФНЛ. При этом игрок имеет право выступать за основную команду в премьер-лиге.

Макеев пропустил старт сезона-2016/17 из-за травмы колена. Защитник в нынешнем сезоне провел за «Спартак» только два матча в чемпионате России.

После 17 туров чемпионата России московский «Спартак» занимает первое место, имея в своем активе 40 очков. «Спартак-2» в первенстве ФНЛ занимает шестое место, набрав после 24 туров 36 очков.

Спартак-2
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