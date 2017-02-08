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8 февраля 2017, 16:57 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Геннадий Крапивка: «Кубань» рассчитывает погасить долги в ближайшее время

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб собирается погасить задолженности по зарплате в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игроки не видели денег на протяжении семи месяцев, а общий долг «Кубани» составляет 2 миллиарда рублей. На данный момент клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

— Начали выплачивать зарплату. Рассчитываем погасить все задолженности в ближайшее время, — сказал Крапивка. (Сергей АСТАХОВ).

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