Геннадий Крапивка: «Кубань» рассчитывает погасить долги в ближайшее время
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб собирается погасить задолженности по зарплате в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что игроки не видели денег на протяжении семи месяцев, а общий долг «Кубани» составляет 2 миллиарда рублей. На данный момент клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
— Начали выплачивать зарплату. Рассчитываем погасить все задолженности в ближайшее время, — сказал Крапивка. (Сергей АСТАХОВ).
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