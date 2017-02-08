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8 февраля 2017, 15:42 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Александр Макаров: По сильному сопернику видно, кто в форме, кто — нет

Полузащитник Александр Макаров в контрольном матче против чешской «Зброевки» (2:2) сыграл второй тайм, а по окончании игры поделился своими впечатлениями.

— Александр, во-первых, как самочувствие — удалось ли залечить последствия перелома, из-за которого пропустил чуть ли не весь осенний период ФОНБЕТ-Первенства?

— Да, нога уже зажила, не беспокоит, все хорошо.

— С какой задачей тренерского штаба вышла на игру со «Зброевкой» команда?

— В каждом матче на сборах — это, в первую очередь, наладить связь с партнерами, физические кондиции набрать, с каждым матчем нужно прибавлять.

— Оцени первый тайм, который видел с бровки и второй тайм, в котором принимал непосредственное участие?

— Первый тайм получился больше агрессивным, а второй тайм, когда соперник подустал уже, группа наших атакующих полузащитников вышла «на свежести», получился тайм поспокойнее, но все равно боевой. Так, игра получилась очень хорошая.

— А что сложнее — начинать игру, особенно с незнакомым соперником, или выходить во втором тайме, видя какие-то аспекты игры оппонента?

— Лично для меня легче начинать игру с первых минут, независимо от того, знаешь соперника или нет, выходить на замену — для меня это намного сложнее.

— На втором сборе это уже третья игра, впереди еще матч с «Актобе», хватит ли физических кондиций на борьбу с чемпионом Казахстана и чего ожидать болельщикам?

— С сильными соперниками лучше играть, по сильному сопернику видно, кто в форме, кто — нет. Если команда постоянно в своем чемпионате идет на ведущих позициях, то думаю, с такими командами, наоборот, интересней играть, с ними нужно проявлять свои самые лучшие качества.

Тосно
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