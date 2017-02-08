«Ты здесь никому не нужен». Как в России умирают клубы

Когда приходит зима, начинается трёхмесячная ломка — бюджеты, формируемые регионами не на футбольный сезон, а на календарный год, заставляют кого-то не дожить до весны из-за резкого сокращения финансирования. Нынешней зимой уже в тысячный раз отправился на тот свет «Орёл», но это второй дивизион — он, увы, вообще никому в стране не интересен, кроме букмекерских контор. Но когда умирает в прямом эфире кто-то из ФНЛ или, если совсем повезёт, из Премьер-Лиги, это становится новостью. В феврале уже отличилась стремлением к смерти «Томь», свой суицидник нашёлся и в ФНЛ.



Есть такая замечательная команда — «Луч-Энергия». На новости из неё мы редко обращаем внимание, а зря. То, что происходит во Владивостоке, в одном клубе собирает всё, что и представляет собой российский футбол, со всей его бессмысленностью и беспощадностью. Я приглашаю вас в путешествие по году «Луча» — поверьте, будет интересно.



Мы стартуем 2 декабря 2015 года, когда лишь вмешательство Роструда заставило клуб выплатить зарплату 113 сотрудникам. Обратите внимание на формулировку: «В настоящее время руководству “Луча-Энергии” осталось погасить долг перед двумя уволенными в размере 3,6 миллиона рублей». Все остальные долги якобы должны быть выплачены, но уже 17 февраля 2016 года, спустя два с половиной месяца, появляется новость о том, что «Луч» может лишиться профессионального статуса из-за пятимесячных долгов (???), а следом возникает и цифра — 80 млн рублей. Некоторые футболисты отказываются выходить на тренировку, а реакция руководства клуба крайне комична: они грозятся отчислить из команды бойкотирующих игроков, которым и так должны денег.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов обещает, что «Луч» не снимется, и команда весной продолжает борьбу с самой собой. В апреле главный тренер Сергей Передня сообщает о пятимесячных долгах, в руководстве говорят о том, что через «7−10 дней» ситуация прояснится. Естественно, она не проясняется: в конце месяца игроки бойкотируют тренировку. Исполнительный директор Александр Голубчиков выступает с ещё одним забавным заявлением: «Я понимаю футболистов, у них есть семьи. Но иногда надо ставить командные интересы выше своих личных». Уже здесь можно ставить вопрос о том, какие это вообще интересы, и если речь о сохранении места в ФНЛ, то ради чего?



Тем не менее, «Луч» героически остаётся в российском подэлитном дивизионе, а затем каким-то невероятным образом, с кучей долгов, кроваво-красной кредитной историей, отказавшимся от финансирования титульным спонсором и общим непониманием смысла своего существования, клуб получает лицензию на сезон-2016/17. Шоу должно продолжаться.



И оно продолжается. Уже в сентябре, через пару месяцев после старта сезона команда обратилась с письмом к губернатору Приморского края, и — вы будете смеяться — снова всплыла информация о пятимесячных долгах. За семь месяцев 2016 года пятимесячные долги упоминались уже трижды, но вы перестанете и этому удивляться, если узнаете кое-что об Александре Голубчикове. Директор «Луча» в августе был наказан за подделку документов и умышленное предоставление недостоверной информации — то, что, в принципе, должно приводить к интересу со стороны компетентных не только в футболе органов в нормальной стране, у нас наказывается полугодовым отстранением от футбольной деятельности. Но отстранился ли Голубчиков? Конечно, нет. Уже в начале октября КДК РФС снова собирается для решения по делу о подделке документов, но директор «Луча» просит отложить заседание, так как у него возникли дела во Владивостоке, и он улетел. 18 октября Александр Голубчиков повторно был отстранён от футбольной деятельности на полгода. Клуб отправил его в отпуск. Вы ещё хоть что-нибудь понимаете?

Вернёмся к ситуации с долгами. В сентябре «Луч» грозился не выйти на матч со «Спартаком-2», и команде пообещали выплатить деньги. В итоге на счёт клуба из краевого бюджета были перечислены 30 млн рублей. «Начиная с этого месяца зарплата вам будет приходить регулярно и без задержек», — говорит вице-губернатор Павел Серебряков, и в октябре Приморский край дал «Лучу» ещё 35 млн бюджетных рублей. Это никак не помогло: ровно через неделю после 35-миллионного транша руководство предложило игрокам самим добираться до Воронежа, где должен был состояться выездной матч с «Факелом». Из Москвы в Воронеж «Луч» добирался на поезде, вышел на поле и обыграл одну из лучших команд ФНЛ; при этом посмотрите на эмоции футболистов — они действительно были заряжены. «Проделать такой долгий путь, чтобы просто проиграть, смысла не было», — сказал после матча полузащитник Даниил Гриднев. Команда сохранила амбиции даже в такой ситуации.

Дальше события происходят с вероятностью рандомайзера. Матч с «Кубанью» откладывается из-за снегопада, и лишь болельщики, убравшие снег с поля, его спасают. В знак протеста против невыплат «Луч» почти на полчаса срывает матч с «Шинником», но всё равно выигрывает его. 19 ноября в прессе с торжественным объявлением о скором погашении долгов появляется Александр Голубчиков (совершенно непотопляемый человек, судя по всему). Главный тренер Сергей Передня подписывает самый крутой контракт в истории российского футбола — на одну неделю. 22 ноября защитник Александр Кашкавал сообщает, что недоволен: денег он до февраля больше не увидит. 3 декабря защитник Александр Кашкавал сообщает, что доволен: всё хорошо, долги выплачиваются. Александр Голубчиков утверждает, что больше не будет никаких бойкотов.



7 февраля 2017 года «Луч» возвращается в исходную точку: команда намерена бойкотировать сбор в Турции. Долги, по словам Алексея Ребко, не выплачиваются четыре месяца. По моей информации, вероятность того, что весной «Луч-Энергия» в ФНЛ играть не будет, велика.



Теперь главное. Средняя посещаемость матчей «Луч-Энергии» в нынешнем сезоне — 1400 зрителей. В прошлом сезоне — 2100. Можно долго спорить о том, играет ли хоть кто-то в России в футбол ради зрителей, но очевидно, что полторы тысячи человек — не то, ради чего стоит тратить деньги от налогов, и важно сказать это самим себе. В любом городе с аморфным отношением к футболу такие траты, как и сам футбол, не нужны — если вынести вопрос о бюджетном финансировании «Луча» на краевой референдум, то девять из десяти честно ответят «нет».



Полторы тысячи человек на стадионе «Динамо» достойны великого уважения за свою героическую стойкость, но они заслуживают большего, чем мучительное ожидание бесконечной смерти. Они заслуживают надежду, а получают безнадёгу. Радости от жизни команды нет, а её исчезновение не вызовет слёз. Это касается не только Владивостока — в прошлом сезоне в ФНЛ был десяток команд с ещё меньшей посещаемостью и интересом к игре. Футбол в его нынешнем состоянии и положении дел никому не нужен в России, мы обязаны это признать — этот странный вид спорта на выживание никто не хочет любить. Зимой, когда непреодолимый холод забирает к себе один бюджетный клуб за другим, это ощущается наиболее чётко.

В сентябре на матче «Луч-Энергии» и «Нефтехимика» митинговали родители воспитанников футбольного интерната, деятельность которого приостановилась из-за долгов. Самый смешной популистский аргумент, используемый сторонниками пусть и мучительного для всех, но поддержания жизни в бюджетных клубах: «У детей, если профессиональную команду закрыть, не будет примера для подражания». Однако те деньги, которые получает «Луч-Энергия» из бюджета гораздо правильнее было бы отдать тому же интернату на развитие инфраструктуры и зарплаты тренерам. «Пример для подражания» отбирает у самих детей возможность развиваться — это во-первых.