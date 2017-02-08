«Ты здесь никому не нужен». Как в России умирают клубы
«Луч-Энергия» из Владивостока — ещё один пример того, как искусственное поддержание жизни в клубе убивает любовь к футболу в стране.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Когда приходит зима, начинается трёхмесячная ломка — бюджеты, формируемые регионами не на футбольный сезон, а на календарный год, заставляют
Есть такая замечательная команда — «Луч-Энергия». На новости из неё мы редко обращаем внимание, а зря. То, что происходит во Владивостоке, в одном клубе собирает всё, что и представляет собой российский футбол, со всей его бессмысленностью и беспощадностью. Я приглашаю вас в путешествие по году «Луча» — поверьте, будет интересно.
Мы стартуем 2 декабря 2015 года, когда лишь вмешательство Роструда заставило клуб выплатить зарплату 113 сотрудникам. Обратите внимание на формулировку: «В настоящее время руководству “Луча-Энергии” осталось погасить долг перед двумя уволенными в размере 3,6 миллиона рублей». Все остальные долги якобы должны быть выплачены, но уже 17 февраля 2016 года, спустя два с половиной месяца, появляется новость о том, что «Луч» может лишиться профессионального статуса
Президент ФНЛ Игорь Ефремов обещает, что «Луч» не снимется, и команда весной продолжает борьбу с самой собой. В апреле главный тренер Сергей Передня сообщает о пятимесячных долгах, в руководстве говорят о том, что через «7−10 дней» ситуация прояснится. Естественно, она не проясняется: в конце месяца игроки бойкотируют тренировку. Исполнительный директор Александр Голубчиков выступает с ещё одним забавным заявлением: «Я понимаю футболистов, у них есть семьи. Но иногда надо ставить командные интересы выше своих личных». Уже здесь можно ставить вопрос о том, какие это вообще интересы, и если речь о сохранении места в ФНЛ, то ради чего?
Тем не менее, «Луч» героически остаётся в российском подэлитном дивизионе, а затем
И оно продолжается. Уже в сентябре, через пару месяцев после старта сезона команда обратилась с письмом к губернатору Приморского края, и — вы будете смеяться — снова всплыла информация о пятимесячных долгах. За семь месяцев 2016 года пятимесячные долги упоминались уже трижды, но вы перестанете и этому удивляться, если узнаете
Вернёмся к ситуации с долгами. В сентябре «Луч» грозился не выйти на матч со «Спартаком-2», и команде пообещали выплатить деньги. В итоге на счёт клуба из краевого бюджета были перечислены 30 млн рублей. «Начиная с этого месяца зарплата вам будет приходить регулярно и без задержек», — говорит
Дальше события происходят с вероятностью рандомайзера. Матч с «Кубанью» откладывается
7 февраля 2017 года «Луч» возвращается в исходную точку: команда намерена бойкотировать сбор в Турции. Долги, по словам Алексея Ребко, не выплачиваются четыре месяца. По моей информации, вероятность того, что весной «Луч-Энергия» в ФНЛ играть не будет, велика.
Теперь главное. Средняя посещаемость матчей «Луч-Энергии» в нынешнем сезоне — 1400 зрителей. В прошлом сезоне — 2100. Можно долго спорить о том, играет ли хоть
Полторы тысячи человек на стадионе «Динамо» достойны великого уважения за свою героическую стойкость, но они заслуживают большего, чем мучительное ожидание бесконечной смерти. Они заслуживают надежду, а получают безнадёгу. Радости от жизни команды нет, а её исчезновение не вызовет слёз. Это касается не только Владивостока — в прошлом сезоне в ФНЛ был десяток команд с ещё меньшей посещаемостью и интересом к игре. Футбол в его нынешнем состоянии и положении дел никому не нужен в России, мы обязаны это признать — этот странный вид спорта на выживание никто не хочет любить. Зимой, когда непреодолимый холод забирает к себе один бюджетный клуб за другим, это ощущается наиболее чётко.
В сентябре на матче «Луч-Энергии» и «Нефтехимика» митинговали родители воспитанников футбольного интерната, деятельность которого приостановилась
А
Посмотри и пойми, что ты здесь никому не будешь нужен.
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