Кондратьев: Новый инвестор ФК «Кубань» провел аудит, так как не ясны причины долгов
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Новый инвестор «Кубани» провел предварительный аудит, поскольку для него непонятно происхождение долгов футбольного клуба, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее Кондратьев объявлял, что новым инвестором клуба стал Мишель Литвак. Футболисты «Кубани» обращались с открытым письмом к
«Новый инвестор провел предварительный аудит. Свою готовность стать и инвестором, и соучредителем “Кубани” он выразил публично, — сказал Кондратьев. — Сегодняшняя финансовая ситуация в клубе, особенно в части тех долгов, не будут скрывать эту сумму — она составляет около 2 миллиардов рублей, для него непонятна с точки зрения их происхождения. Он готов платить за то, что понятно, но то, что написано на бумаге, а за бумагами кроме долга ничего не стоит, для него непонятно. За это он платить не будет».
Собеседник агентства добавил, что впереди еще один раунд переговоров с инвестором, в ходе которого он надеется прийти к консенсусу по вопросу скорейшего начала финансирования клуба.
«Сейчас мы ведем еще один раунд переговоров, который позволит прийти к
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