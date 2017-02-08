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8 февраля 2017, 14:36 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Кондратьев: Новый инвестор ФК «Кубань» провел аудит, так как не ясны причины долгов

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Новый инвестор «Кубани» провел предварительный аудит, поскольку для него непонятно происхождение долгов футбольного клуба, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее Кондратьев объявлял, что новым инвестором клуба стал Мишель Литвак. Футболисты «Кубани» обращались с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и Кондратьеву с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с многомесячными долгами, а также помочь найти финансирование для клуба.

«Новый инвестор провел предварительный аудит. Свою готовность стать и инвестором, и соучредителем “Кубани” он выразил публично, — сказал Кондратьев. — Сегодняшняя финансовая ситуация в клубе, особенно в части тех долгов, не будут скрывать эту сумму — она составляет около 2 миллиардов рублей, для него непонятна с точки зрения их происхождения. Он готов платить за то, что понятно, но то, что написано на бумаге, а за бумагами кроме долга ничего не стоит, для него непонятно. За это он платить не будет».

Собеседник агентства добавил, что впереди еще один раунд переговоров с инвестором, в ходе которого он надеется прийти к консенсусу по вопросу скорейшего начала финансирования клуба.

«Сейчас мы ведем еще один раунд переговоров, который позволит прийти к какому-то консенсусу, чтобы инвестор начал финансирование с сегодняшнего дня или с первого января, как он обещал. Но, повторюсь, для этого он должен быть уверен в прозрачности, прежде всего, финансовой, футбольного клуба “Кубань”. На сегодняшний день такой уверенности, особенно в том, что касается прошлого периода, у него нет», — пояснил Кондратьев.

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МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Финансовая ситуация в футбольном клубе «Кубань» не повлечет за собой понижения команды в классе, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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