Кондратьев: Новый инвестор ФК «Кубань» провел аудит, так как не ясны причины долгов

Ранее Кондратьев объявлял, что новым инвестором клуба стал Мишель Литвак. Футболисты «Кубани» обращались с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и Кондратьеву с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с многомесячными долгами, а также помочь найти финансирование для клуба.

«Новый инвестор провел предварительный аудит. Свою готовность стать и инвестором, и соучредителем “Кубани” он выразил публично, — сказал Кондратьев. — Сегодняшняя финансовая ситуация в клубе, особенно в части тех долгов, не будут скрывать эту сумму — она составляет около 2 миллиардов рублей, для него непонятна с точки зрения их происхождения. Он готов платить за то, что понятно, но то, что написано на бумаге, а за бумагами кроме долга ничего не стоит, для него непонятно. За это он платить не будет».

Собеседник агентства добавил, что впереди еще один раунд переговоров с инвестором, в ходе которого он надеется прийти к консенсусу по вопросу скорейшего начала финансирования клуба.