Кондратьев: Финансовая ситуация в ФК «Кубань» не повлечет понижения команды в классе
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Финансовая ситуация в футбольном клубе «Кубань» не повлечет за собой понижения команды в классе, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее глава региона рассказал «Р-Спорт», что долги клуба составляют около двух миллиардов рублей. Футболисты «Кубани» в январе обратились с открытым письмом к
«Думаю, что сегодняшняя финансовая ситуация не повлечет за собой понижения в классе, — сказал Кондратьев. — Сегодня необходимо найти систему финансирования с участием нового инвестора (Мишеля Литвака). Он заявил на встрече с болельщиками, что хочет сделать из “Кубани” профессиональный клуб, европейский клуб, клуб, который может играть очень хорошо и достойно».
«Но для этого ему, как и любому европейцу, необходима прозрачность финансовой деятельности того предприятия, куда он будет вкладываться, причем вкладываться очень серьезно. Речь идет о миллиардах», — пояснил собеседник агентства.
«Кубань» после 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая идущий в «зоне вылета» саратовский «Сокол» на одно очко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter