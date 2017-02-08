Кондратьев: Финансовая ситуация в ФК «Кубань» не повлечет понижения команды в классе

Ранее глава региона рассказал «Р-Спорт», что долги клуба составляют около двух миллиардов рублей. Футболисты «Кубани» в январе обратились с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и Кондратьеву с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с многомесячными долгами, а также помочь найти финансирование для клуба.

«Думаю, что сегодняшняя финансовая ситуация не повлечет за собой понижения в классе, — сказал Кондратьев. — Сегодня необходимо найти систему финансирования с участием нового инвестора (Мишеля Литвака). Он заявил на встрече с болельщиками, что хочет сделать из “Кубани” профессиональный клуб, европейский клуб, клуб, который может играть очень хорошо и достойно».

«Но для этого ему, как и любому европейцу, необходима прозрачность финансовой деятельности того предприятия, куда он будет вкладываться, причем вкладываться очень серьезно. Речь идет о миллиардах», — пояснил собеседник агентства.

«Кубань» после 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая идущий в «зоне вылета» саратовский «Сокол» на одно очко.