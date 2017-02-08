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8 февраля 2017, 14:35 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Кондратьев: Финансовая ситуация в ФК «Кубань» не повлечет понижения команды в классе

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Финансовая ситуация в футбольном клубе «Кубань» не повлечет за собой понижения команды в классе, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее глава региона рассказал «Р-Спорт», что долги клуба составляют около двух миллиардов рублей. Футболисты «Кубани» в январе обратились с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и Кондратьеву с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с многомесячными долгами, а также помочь найти финансирование для клуба.

«Думаю, что сегодняшняя финансовая ситуация не повлечет за собой понижения в классе, — сказал Кондратьев. — Сегодня необходимо найти систему финансирования с участием нового инвестора (Мишеля Литвака). Он заявил на встрече с болельщиками, что хочет сделать из “Кубани” профессиональный клуб, европейский клуб, клуб, который может играть очень хорошо и достойно».

«Но для этого ему, как и любому европейцу, необходима прозрачность финансовой деятельности того предприятия, куда он будет вкладываться, причем вкладываться очень серьезно. Речь идет о миллиардах», — пояснил собеседник агентства.

«Кубань» после 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая идущий в «зоне вылета» саратовский «Сокол» на одно очко.

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Кондратьев: Новый инвестор ФК «Кубань» провел аудит, так как не ясны причины долгов

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Новый инвестор «Кубани» провел предварительный аудит, поскольку для него непонятно происхождение долгов футбольного клуба, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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