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8 февраля 2017, 14:28 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

ФК «Динамо» ничего неизвестно о переговорах Луценко с «Оренбургом»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» ничего не знает о переговорах нападающего команды Евгения Луценко с «Оренбургом». Об этом ТАСС заявил глава селекционного отдела бело-голубых Геннадий Голубин.

О возможном переходе Луценко в «Оренбург» сообщило издание «Спорт-Экпресс» в понедельник.

«Нам об этом ничего неизвестно. Он с командой на сборе в Турции и готовится ко второй части сезона», — прокомментировал ситуацию Голубин.

Собеседник ТАСС также сообщил, что с командой продолжает работать и другой нападающий Павел Погребняк. В декабре руководство клуба объявил, что готово расстаться с высокооплачиваемыми игроками, в том числе с Погребняком. «У него ситуация, как у Луценко: он готовится ко второй части сезона с командой. Больше пока сказать не могу», — сказал Голубин.

В первой части сезона Луценко принял участие в 21 игре команды (девять матчей в стартовом составе), отметившись четырьмя голами. Погребняк сыграл в четырех матчах (один в «старте») и голами не отметился.

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