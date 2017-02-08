ФК «Динамо» ничего неизвестно о переговорах Луценко с «Оренбургом»

О возможном переходе Луценко в «Оренбург» сообщило издание «Спорт-Экпресс» в понедельник.

«Нам об этом ничего неизвестно. Он с командой на сборе в Турции и готовится ко второй части сезона», — прокомментировал ситуацию Голубин.

Собеседник ТАСС также сообщил, что с командой продолжает работать и другой нападающий Павел Погребняк. В декабре руководство клуба объявил, что готово расстаться с высокооплачиваемыми игроками, в том числе с Погребняком. «У него ситуация, как у Луценко: он готовится ко второй части сезона с командой. Больше пока сказать не могу», — сказал Голубин.

В первой части сезона Луценко принял участие в 21 игре команды (девять матчей в стартовом составе), отметившись четырьмя голами. Погребняк сыграл в четырех матчах (один в «старте») и голами не отметился.