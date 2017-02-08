«Кубань» тренируется в двухразовом режиме

В двухразовом режиме команда будет тренироваться на протяжении практически всей недели, и только непосредственно перед стартом Кубка ФНЛ тренерский штаб оптимизирует нагрузки, перейдя на одно занятие в день. Все футболисты занимаются в общей группе, даже те, кто по ходу первого сбора получил незначительные повреждения. В числе примкнувших к занятиям с «основой» — и защитник Роман Бугаев, вернувшийся из стана «Кубани-2» и подписавший с клубом новый контракт до лета 2018 года.

— Даже несмотря на то, что у меня действительно были предложения от других команд, и я рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, после общения с руководством клуба, взвесив все за и против, принял решение остаться, — говорит Роман. — Для меня очень важно, что я воспитанник клуба и хочу свою карьеру связывать именно с «Кубанью». Мое главное желание сейчас — помочь команде решить задачу по возвращению в Премьер лигу.

— Кипрский сбор «Кубани» набирает обороты. Как проходят тренировки, как самочувствие, настроение?

— Сбор начался хорошо. Все нормально, готовимся к Кубку ФНЛ, все идет в штатном режиме, настроение у всех рабочее. Уверен, что каждая из команд, принимающих участие в предстоящем турнире, будет бороться исключительно за победу. Мы не исключение. Иначе какой смысл работать?

Настрой партнера по команде разделяет и нападающий Владимир Обухов, на данный момент являющийся лучшим бомбардиром в контрольных матчах зимы.

— Нужно отработать сборы по максимуму, наиграть все имеющиеся комбинации, чтобы у всех было четкое понимание, что и как делать делать в сезоне, — говорит Владимир. — А уже в матчах первенства ФНЛ выходить с настроем только на победу и отдавать все силы. Не так важно, кто из нас сейчас выделяется в контрольных играх, наша задача — подойти максимально готовыми к «весне».