«Тосно» сыграл вничью с чешской «Зброевкой»

В первые минуты отчетной игры обе команды совершали потери, поочередно владея территориальным преимуществом. До опасных ударов дело не доходило, но у футболистов «Тосно» было пару перспективных прострелов, не завершившихся ударами, да и «Зброевка» активно действовала на контратаках.

В середине первого тайма добавилось фолов в игре, а на 27-й минуте опасно выходил на ворота Александр Кутьин, пробил в штангу, но еще ранее, как оказалось, забрался в офсайд.

Игроки «Тосно» весьма активно прибегали к тактике дальних ударов — Ильнур Альшин и Вагиз Галиулин проверяли бдительность голкипера, но счет открыли игроки «Зброевки», Якуб Резничек переиграл вышедшего из ворот Артура Нигматуллина и отправил мяч в пустые ворота — 0:1.

В перерыве тренерским штабом было произведено несколько замен, тосненцы добавили резкости в игре, следствием чего стал ответный гол на 52-й минуте в исполнении Артема Милевского. Сам Артем выполнил хорошую передачу во фланг на Рустема Мухаметшина, последовал прострел вдоль ворот, и Милевский замкнул передачу Мухаметшина, сравняв тем самым счет — 1:1.

Равный счет, однако, продержался не более 5 минут, после чего «Зброевка» вновь вышла вперед в счете, а Резничек сделал дубль в матче — 2:1.

В матче пошла серьезная борьба, и не раз главный судья матча предъявлял футболистам предупреждения.

На 62-й минуте игроки «Тосно» вновь сравняли счет, на сей раз отличился Павел Киреенко после активных действий Кутьина в штрафной, прострела в район 11-метровой отметки и уверенного удара нашего нападающего — 2:2.

В концовке матча к желтым карточкам прибавилась и красная — был удален автор двух мячей в составе чехов Резничек, команды больше голов не забили, и завершили тем самым матч боевой ничьей.

Следующим соперником «Тосно» станет 5-кратный чемпион Казахстана «Актобе», игра состоится 10 февраля, начало — в 17 часов.

Контрольный матч.

«Тосно» (Ленинградская область) — «Зброевка» (Чехия) — 2:2 (0:1).

Голы: Милевский, 52; Киреенко, 62 («Тосно») — Резничек, 39, 56 («Зброевка»).

Состав «Тосно» в первом тайме: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Абазов, Богаев, Кашчелан, Чиркин, Галиулин, Альшин, Палиенко, Кутьин.

Состав «Тосно» во втором тайме: Нигматуллин (Лукичев, 60), Сухарев (Абазов, 76), Дугалич, Гарбуз, Богаев (Логашов, 60), Макаров, Мухаметшин, Причиненко, Киреенко, Милевский, Кутьин.

07.02.17. Турция, Белек.