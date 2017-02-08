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8 февраля 2017, 11:52 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Хабаровские армейцы отправились на Кипр

Вчера 7 февраля футболисты хабаровского СКА отбыли на свой третий, заключительный тренировочный сбор, который руководство армейского футбольного клуба запланировало провести на Кипре, где после окончания предсезонной подготовки команда примет участие в очередном розыгрыше Кубка ФНЛ.

Традиционный зимний турнир пройдёт на острове в период с 11 по 24 февраля.

Ближайший турнир станет уже шестым по счету. Действующим обладателем трофея является «Оренбург», сейчас выступающий в премьер-лиге.

Для хабаровских армейцев это участие в розыгрыше Кубка будет пятым. В четырёх предыдущих (2013 — 2016) армейцы особых лавров не снискали, дважды (в 2013 и 2015) заняв в итоговом раскладе шестую строчку, один раз (2014) став восьмыми и ещё однажды, в прошлом году — завершив турнир на пятнадцатом месте.

В 17-ти проведённых матчах хабаровчане одержали 3 победы, 7 поединков свели вничью и ещё 7 — проиграли. Разница забитых и пропущенных при этом мячей — 16 — 16. Лучшим бомбардиром армейцев в Кубке ФНЛ является Кахабер Аладашвили, забивший в ворота соперников 3 мяча.

После завершения турнира команда вернётся в Хабаровск, где продолжит подготовку к возобновляющемуся в марте Первенству ФНЛ.

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