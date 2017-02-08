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8 февраля 2017, 11:51 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Игорь Черевченко возглавил «Балтику»

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко возглавил «Балтику», сообщается на официальном сайте калининградского футбольного клуба.

На посту главного тренера «Балтики» Черевченко сменил Игоря Захаряка. Главной задачей нового главного тренера калининградцев в нынешнем сезоне является сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Балтика» после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Черевченко исполнял обязанности главного тренера «Локомотива» в сентябре-октябре 2014 года и в мае-июне 2015 года. В мае 2015 года он выиграл с командой Кубок России. В июне 2015-го специалист официально возглавил «Локомотив», а в августе 2016-го ушел в отставку.

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