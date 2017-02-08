Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Игорь Черевченко возглавил «Балтику»

На посту главного тренера «Балтики» Черевченко сменил Игоря Захаряка. Главной задачей нового главного тренера калининградцев в нынешнем сезоне является сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Балтика» после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.