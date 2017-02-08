Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Игорь Черевченко возглавил «Балтику»
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко возглавил «Балтику», сообщается на официальном сайте калининградского футбольного клуба.
На посту главного тренера «Балтики» Черевченко сменил Игоря Захаряка. Главной задачей нового главного тренера калининградцев в нынешнем сезоне является сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
«Балтика» после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Черевченко исполнял обязанности главного тренера «Локомотива» в
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